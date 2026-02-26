Menü Kapat
Sağlık
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Günlük hayatta en çok kullanılan eşyalardan biri olan telefon, en kirli eşya oldu. Adeta mikrop yayan telefonlar, en kirli yerlerden bile kirli olmasıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor
Her gün elimizden hiç düşürmediğimiz cep telefonları en kirli eşya oldu. Adeta mikrop yayan telefonlar hastalıklarında kapılarını açarak insanların sağlığıyla oynuyor. İşte detaylar…

KULLANILAN EN KİRLİ EŞYA TELEFON OLDU!

Günlük yaşamda en çok kullandığımız hatta neredeyse elimizden hiç düşürmediğimiz telefonların tam bir mikrop yuvası olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız sizi böyle alalım. Çünkü yapılan araştırmalar kullanılan en kirli eşyanın telefon olduğunu ifade ediyor.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Mesajlaşma, fotoğraf çekilme, sosyal medyada gezinti yapılan telefonlar, tuvaletten bile daha kirli. Ev temizliğine ne kadar önem veriliyorsa aynı hassasiyetin telefonlara da yapılması uzamanlar tarafından gerektiği ifade edildi.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Bu sebeple telefonlarınızı kullanırken dezenfekte etmeniz oldukça önemli. Kolonya ve dezenfekte gibi ürünlerle telefonları temizlemek burada önemli yer tutuyor. Ancak temizlerken telefonlarınızı tamamen kullanılmaz hale getirmemeniz için birkaç önemli püf nokta bulunuyor.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Telefonların temizlenmesinde önemli olan püf noktalar

Saf ve temiz içerikli olan kolonyaların kullanılması gerekiyor. Çünkü saf olmayan bir ürün kullanıldığı zaman ekranda çok ciddi hasarlar meydana gelebiliyor.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Bunların yerine dezenfektanlı bir mendille telefon temizliğinin yapılmasında fayda var. At&t’nin temizlik uzmanları tarafından yapılan açıklama da “aşındırıcı olmayan bir dezenfektanı doğrudan yumuşak, tüy bırakmayan bir beze püskürtmeyi ve cihazınızı kapalı ve fişi çekili durumdayken silinmesini” gerektiği vurgulanıyor.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Parmak izleri gibi nedenlerden dolayı da ekranlarda meydana gelen yağlanmalar mikrofiber bir bez yardımıyla güzelce temizlenmelidir. Mikrofiber beze biraz su damlatarak telefon ekranlarını silebilirsiniz. Suyu kesinlikle doğrudan telefona sıkmayın. Çünkü su gibi maddeler ekrana doğrudan temas ederse ekranda bozulmalar meydana gelebilir.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

ADETA MİKROP YAYIYOR

Adeta mikrop yuvası olan telefonlar, hastalıkların da baş etmeni olur. Özellikle de tuvalete telefonla girenler direk hastalıkların başını yakalıyor. Çünkü havaya karışan mikroplar oradan telefonunuza tutunuyor.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Mıknatıs gibi bütün mikropları çeken telefonlar, evin her tarafına da dağılabiliyor. Özellikle de çocuklu evlerde oldukça tehlikeli oluyor. Sağlık üzerinde de büyük riskler oluşturan bu durum önlem alınmadığı takdir de çok ciddi hastalıklara da sebebiyet veriyor.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Özellikle de deri hastalıklarına davetiye çıkaran bu durum, kimi zaman cilt kanserlerine bile neden olabiliyor. Havaya karışan mikroplar telefona yapışarak solunum yolu hastalıklarına da neden olabiliyor.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Solunum yoluyla beraber, grip, nefes almada zorluk, astım ve enfeksiyon gibi durumları da beraberinde getiriyor. Bu sebeple özellikle de telefonla tuvalete gitmek hiç normal bir durum değil. Sağlığınızı düşünüyorsanız, telefonlarınızı günde bir defa dezenfekte etmeyi unutmayın.

Kullanılan en kirli eşya telefon oldu! Adeta mikrop yayıyor

Çünkü dezenfekte olmayan telefonlar mikrop yuvası olup sizinle peşinizde gezmeye başlar. Telefonunuzu bir yere koysanız bile elinize temas eden her mikrop yayılmaya ve büyük oranda oluşturmaya devam eder. Telefonlarınızı sık sık temizlemeyi kesinlikle unutmamalısınız.

