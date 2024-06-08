Kurban Bayramı öncesi etlerde verem alarmı! Kırmızı etler imha edildi

08 Haziran 2024 09:37 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 09:44

Bir ayı saldırısı daha! Tarlasına giderken dehşeti yaşadı

Bir ayı saldırısı daha! Tarlasına giderken dehşeti yaşadı

Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et imha edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı kasaplarda tüberkülozlu et satıldığı ihbarı aldı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ETLERDE VEREM ALARMI!

Ekipler, belirlenen 3 kasaptan aldıkları numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi. Yapılan incelemede etlerin tüberkülozlu olduğu belirlendi. Toplanan 650 kilogram et, katı atık alanında imha edildi.

Verem virüsünün etlere nasıl bulaştığı merak ediliyor. Mycobacterium tuberculosis isimli bakteri, akciğerlere yerleşerek vücudun bağışıklık sistemini alt üst eder.

Erken tanı ve doğru tedavi ile hastalar tümüyle iyileşir. Ancak verem kalıcı hasar bırakır. Ayrıca uzmanlar ailede bir kişi de varsa diğerlerine geçme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.