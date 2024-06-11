Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı geldi! Verem olan ve kene ısırmış hayvanlara dikkat

11 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:50

Kurban bayramına günler kala ülke genelinde verem olan ve kene ısırmış kurbanlık alarmı verildi. Geçtiğimiz gün Tokat'ta bugün de Sivas'tan gelen vaka sayıları sonrası uzmanlar kurbanlıklara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ UZMANLARDAN UYARI GELDİ!

Kurbanlıkların Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçerek satış yerlerine götürülmesi tavsiye edildi. Aksi halde verem yani tüberküloz, maruz kalmış hayvanların sayısı giderek arttı. Geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanlığı belirli şehirlerde şikayet üzerine bazı kurbanlıklarda testler yaptı. Kurbanlıkların yüzde 25'ine yakın kişide verem test edildi. 650 kilogram et imha edildi. Bunun üzerine tüm kurbanlıklarda Bakanlık kontrolünde testler yapıldı.

VEREM OLAN VE KENE ISIRMIŞ HAYVANLARA DİKKAT

Öte yandan kene ısırmış hayvanlarda virüs oranı da yüksektir. Virüslü etler kişilerde bağırsak sorunlarına neden olur. Uzmanlar kene ısırmış ve verem benzeri hayvanların kontrolden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kene aynı zamanda hayvandan insana da geçer.

Bu yüzden uzmanlar kurbanlık satış alanlarına giden vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini de belirtti. Kene vücutta tükürük yoluyla bıraktığı bakteri ve virüsler ölümlere neden olabilir. Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybederken Şanlıurfa, Konya ve Kütahya gibi yerlerde de kene ısırması vakaları yüzde yüze çıktı.