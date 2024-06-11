Tgrt Haber
Haberler>Sağlık>Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı geldi! Verem olan ve kene ısırmış hayvanlara dikkat

Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı geldi! Verem olan ve kene ısırmış hayvanlara dikkat

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:50
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı geldi! Verem olan ve kene ısırmış hayvanlara dikkat

Kurban Bayramından önce, uzmanlardan satılan kurbanlıklar hakkında uyarı geldi. Kene ısırmış ya da verem olan hayvanların sayısı giderek arttı. Kurban Bayramında hastalıkların artmaması konusunda alınan tedbirler alınması lazım.

Kurban bayramına günler kala ülke genelinde verem olan ve kene ısırmış kurbanlık alarmı verildi. Geçtiğimiz gün Tokat'ta bugün de Sivas'tan gelen vaka sayıları sonrası uzmanlar kurbanlıklara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ UZMANLARDAN UYARI GELDİ! 

Kurbanlıkların Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçerek satış yerlerine götürülmesi tavsiye edildi. Aksi halde verem yani tüberküloz, maruz kalmış hayvanların sayısı giderek arttı. Geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanlığı belirli şehirlerde şikayet üzerine bazı kurbanlıklarda testler yaptı. Kurbanlıkların yüzde 25'ine yakın kişide verem test edildi. 650 kilogram et imha edildi. Bunun üzerine tüm kurbanlıklarda Bakanlık kontrolünde testler yapıldı. 

Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı geldi! Verem olan ve kene ısırmış hayvanlara dikkat - 1. Resim

VEREM OLAN VE KENE ISIRMIŞ HAYVANLARA DİKKAT

Öte yandan kene ısırmış hayvanlarda virüs oranı da yüksektir. Virüslü etler kişilerde bağırsak sorunlarına neden olur. Uzmanlar kene ısırmış ve verem benzeri hayvanların kontrolden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kene aynı zamanda hayvandan insana da geçer.

Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı geldi! Verem olan ve kene ısırmış hayvanlara dikkat - 2. Resim

Bu yüzden uzmanlar kurbanlık satış alanlarına giden vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini de belirtti. Kene vücutta tükürük yoluyla bıraktığı bakteri ve virüsler ölümlere neden olabilir. Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybederken Şanlıurfa, Konya ve Kütahya gibi yerlerde de kene ısırması vakaları yüzde yüze çıktı. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...