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 | Murat Makas

Kurban eti nasıl saklanmalı? Bayramda et tüketimine dikkat! Uzmanından hayati uyarılar

Kurban Bayramı coşkusuna gölge düşürmeyin. Sıcak havalarda kesilen kurban etlerinin hijyenik olmayan koşullarda işlenmesi, ne yazık ki bakteri üremesine ve ciddi enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, bayram sürecinde halk sağlığını tehdit eden bu tehlikelere karşı acil ve önemli uyarılarda bulunuyor.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 08:52

Kurban Bayramı, manevi bir ibadetin yanı sıra sağlık açısından da büyük özen gerektiren bir süreçtir. Kurban etlerinin kesim anından itibaren uygun olmayan koşullarda işlenmesi, ne yazık ki başta bağırsak enfeksiyonları olmak üzere birçok ciddi hastalığa davetiye çıkarabilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, özellikle hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kesimlerin şarbon gibi ölümcül hastalıklara dahi yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Doç. Dr. Diktaş, bayram süresince halk sağlığını korumak adına mutlaka dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarının altını çiziyor.

Kurban eti nasıl saklanmalı? Bayramda et tüketimine dikkat! Uzmanından hayati uyarılar

HİJYENİK ORTAMLARDA KESİM ŞART

Kurban kesiminin mutlaka ehil kişiler tarafından ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Diktaş, “Kurban Bayramı’nda dini vecibemizi yerine getirirken sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar var. Özellikle çıplak etle temas sırasında şarbon gibi halk sağlığını tehdit eden enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski oluşabilir. Bu nedenle kesimin uzman kişilerce, uygun koşullarda yapılması büyük önem taşır” dedi.

ETLERİ 2 SAAT İÇİNDE BUZDOLABINA KALDIRIN

Yaz aylarının sıcaklığına dikkat çeken Doç. Diktaş, “Etlerin bozulmaması için hızlıca küçük parçalara ayrılarak uygun şekilde saklanması gerekiyor. Kesim sonrası etler en geç 2 saat içinde buzdolabına alınmalı. Hemen tüketilmeyecekse -18 derecelik derin dondurucularda muhafaza edilmeli. Aksi halde bozulmaya başlayan etler, salmonella gibi bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir. Bu da ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteren salgınlara sebep olabilir” diye konuştu.

Kurban eti nasıl saklanmalı? Bayramda et tüketimine dikkat! Uzmanından hayati uyarılar

İDRAR KARIŞAN ET TÜKETİLMEMELİ

Kurban kesimi sırasında idrar teması yaşanması durumunda o etin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Diktaş, “Mesane kesilmesi gibi durumlarda ete idrar bulaşabilir. Böyle bir temas varsa o etin kontrollü şekilde ayrılması, hatta hiç tüketilmemesi sağlık açısından en doğru karar olur” ifadelerini kullandı.

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SAKATAT TÜKETİMİNE DİKKAT

Sakatatların temizliğinin hayati önem taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Diktaş, “Karaciğer, akciğer, böbrek ve beyin gibi sakatatlar, bazı paraziter ve viral enfeksiyonlara neden olabilir. Bu tür besinlerin çok iyi temizlenmesi, ardından da yüksek ısıyla ve iyi şekilde pişirilerek tüketilmesi gerekir. Aksi halde sindirim sistemi hastalıkları kaçınılmaz hale gelebilir” diye uyardı.

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#Sağlık
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