M çiçeği salgını çoğalıyor, çocuklar yakalanıyor! DSÖ uyardı: 371 kişi yaşamını yitirdi

25 Haziran 2024 20:46 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:54

Dünya Sağlık Örgütü giderek artan M çiçeği (mpox) virüsü hakkında uyarılarda bulundu. Yeni belirlemelere göre Afrika'da vaka sayıları hızla ilerliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde, 8 M çiçeği (Mpox) vakası tespit edildiği bildirildi. Kuzey-Kivu Valiliğinden yapılan açıklamada, eyaletin Nyiragongo ve Goma şehirlerinde toplam 8 M çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Hastalığın, bulaşıcı ve tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, "M çiçeğinin sadece tespit edilen şehirler için değil tüm eyalet için tehdit oluşturduğu" uyarısı yapıldı.

BELİRTİLERE DİKKAT: YÜKSEK ATEŞ, KAŞINTILI KABARCIK...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Afrika'da M çiçeği vakalarında yaşanan artışa karşı uyarıda bulunmuştu.​​​​​​​

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından 5 Haziran'da yapılan açıklamada ise bu yıl 7 bin 396 M çiçeği vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 371 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ülkede geçen yıl 654'ü ölümle sonuçlanan 14 bin 626 M çiçeği vakası tespit edilmişti.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizliğe yol açabiliyor.

DAHA ÇOK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

DSÖ'de M çiçeği virüsü alanında uzman olarak görev yapan Rosamund Lewis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Lewis, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tespit edilen M çiçeği virüsü vakalarında ölüm oranın yaklaşık yüzde 5 olduğunu kaydetti.

Salgın nedeniyle daha çok çocukların hayatını kaybettiğini kaydeden Lewis, Afrika'da M çiçeği vakalarında son zamanlarda görülen artışın ele alınmasının kritik bir ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

FİNLANDİYA'DA DA KUŞ GRİBİ ALARMI: AŞILAMA BAŞLATILIYOR

Finlandiya kuş gribine karşı aşılama başlatan ilk ülke olacak.

Reuters'ın aktardığına göre, Finlandiya, 10 bin kişi için iki enjeksiyondan oluşan kuş gribi aşısı satın aldı. Söz konusu satın alma, Avrupa Birliği'nin (AB) 15 ülke için CSL Seqirus CSL.AX şirketinden 40 milyon doz aşı satın alınmasına yönelik ortak tedariki kapsamında yapıldı. Ajansa açıklama yapan Avustralya merkezli şirket, Finlandiya'nın aşılamaya başlayacak ilk ülke olacağını söyledi. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) konuya ilişkin açıklamasında, "Aşı, işleri ya da diğer koşullar sebebiyle kuş gribine yakalanma riski fazla olan 18 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanacak" ifadelerini kullandı.