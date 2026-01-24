Makarna suyunu lavaboya dökenler lezzeti çöpe atıyor: İtalyan şeflerin 'Sıvı Altın' dediği o suyla neler yapılır?

KİMYASAL SİHİR… EMÜLSİYON VE MANTECATURA

Makarna haşlanırken, buğdaydaki nişasta molekülleri suya geçer ve suyu hafif kıvamlı, tuzlu bir çözeltiye dönüştürür. Normalde yağ ve su birbirine karışmaz. Makarnanın sosunda genellikle zeytinyağı veya tereyağı bulunur. Eğer bu yağı direkt makarnaya dökerseniz, makarna yağı tutmaz; yağ akar gider.

Ancak sosa bir kepçe "nişastalı makarna suyu" eklerseniz, nişasta molekülleri yağ ve su arasında bir köprü kurar. Hızlıca karıştırıldığında yağ ve su birleşerek "Emülsiyon" oluşturur. İtalyanların "Mantecatura" dediği bu işlem sonunda, krema kullanmasanız bile sosunuz kremsi, parlak ve yoğun bir kıvam alır. Sos makarnaya zamk gibi yapışır, her çatalda lezzet patlaması yaşanır.