Makyaj yaşı 11'e düştü! Uzmanlar korkutan tabloyu açıkladı

18 May 2024 13:23 - Güncelleme : 18 May 2024 13:25

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Son yıllarda artan makyaj yapımının yaş oranı 11'lere düşmesi uzmanları hareketlendirdi. Makyaj yaşının bu kadar düşmesi konusunda uyaran uzmanlar, anne babalar için tehlikeleri sıraladı. Kanser oluşumundan ruhsal hastalıklara kadar tetiklenen makyaj gelecek hastalıkları da değiştiriyor.

MAKYAJ YAŞI 11'E DÜŞTÜ! UZMANLAR KORKUTAN TABLOYU AÇIKLADI

Sosyal medya ya da büyüklerinden öğrenip makyaj yapmaya özenen kız çocuklarının yaş oranı giderek düştü. Eskiden en erken 18 yaşında yapılan makyaj artık 11'li yaşlara düşmesi korkuttu. Uzmanlar, anne ve babaların kız çocuklarına makyaj çantası ve seti hediye almasına sert tepki gösterdi.

Ağır metal, civa ve kurşun içeren makyajların çocuklarda cilt kanserini ve ruhsal hastalıkları tetiklediği ortaya çıktı. Özellikle belli bir yaştan sonra kendini makyajsız beğenmeme beraberinde estetik algısını ve depresif ruhu getirir. Hormonların hızla büyümesi çocuklarda fiziksel sorunları da tetikler.