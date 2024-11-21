Marmara'yı lodos çarptı! Baş ağrısı ve halsizlik yaşayanlar dikkat

21 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:23

Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından bugün yurt genelinde şiddetli rüzgarlar etkili oldu. Başta İstanbul olmak üzere özellikle Marmara Bölgesi'ni lodos vurdu. Denizler taştı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, çok sayıda tekne zarar gördü.

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AKOM​, şehri etkisi altına alması beklenen kuvvetli lodos​ ve sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Bu tür hava koşulları, yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açabilir. Gün boyu etkisini gösterecek lodosun yanı sıra soba zehirlenmesinden korunmak için de gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

İstanbul​'da beklenen kuvvetli lodos ve sağanak yağışın, günlük yaşamda aksamalara yol açması ve sağlık sorunlarına neden olması bekleniyor açıklamasında bulunan İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yetkilileri, vatandaşları uyardı. Gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan lodos, çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU

Dün gece İstanbul'u etkisi altına almaya başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren hızını artırarak şehri zorluyor. Şu anda saatte 50 kilometre hızla esen rüzgarın, öğleye doğru 70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgar, şehirdeki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kent merkezinde, özellikle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar lodos nedeniyle yürümekte zorlanıyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok kişi, adeta ayakta durmakta güçlük çekiyor. Lodos, sokaklarda yürüyenleri neredeyse devirecek kadar kuvvetli. Vatandaşlar, kendilerini korumak için trafik ışıkları direklerine ve ağaçlara tutunarak ilerlemeye çalışıyor.

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ!

Prof. Dr. Mehmet Karadağ, mevsimsel özellikler ve hava durumunun insan sağlığı üzerinde son derece önemli etkilerinin bulunduğunu vurguladı.

Uzman isim, "Lodos estiği zaman havada partikül, kükürtdioksit miktarında bir azalma var ama nem oranı da azalıyor, hava sıcaklığı da artıyor. Nem oranının azalması, hava sıcaklığının artması insan sağlığı açısından son derece önemli sıkıntılara neden oluyor. Soluduğumuz havanın nemi, ısısı ve içerisindeki maddeler insan sağlığı açısından birçok şeyi belirler. Özellikle uzak yerlerden, güneybatıdan esen lodos rüzgarlarının getirdiği çöl tozlarından tutun da birçok polen ve mantar sporları o havayı soluyan insanların sağlığı üzerinde önemli etkilere neden olur" dedi.

BAŞ AĞRISININ NEDENİ LODOS!

Lodos, özellikle rüzgarın hızının arttığı durumlarda baş ağrılarına neden olabilen bir doğal olgudur. Bu etki, rüzgarın havadaki basınç farklarını artırmasıyla ilişkilidir ve başın etrafındaki damarları etkileyebilir.

Kimi insanlar, lodosun etkisiyle migren benzeri baş ağrıları yaşayabilirken, bazıları da stres veya anksiyeteyle bağlantılı şekilde bu tür hava koşullarında baş ağrısı şikayetlerinin arttığını bildiriyor. Hava değişimlerinin sinir sistemi üzerinde neden olduğu etkiler de baş ağrılarını tetikleyebilir.

Baş ağrıları, lodosun tetikleyici faktörlerinden yalnızca biridir. Kuvvetli rüzgarlar, vücutta genel bir yorgunluk ve halsizlik hissine de neden olabilir. Rüzgarın hızlı hareketi, vücutta kan dolaşımını etkileyerek kaslarda gerilmeye ve ağrıya yol açabilir.

Özellikle duyarlı bireylerde bu durum, baş ağrılarını daha şiddetli hale getirebilir. Bu nedenle, lodoslu havalarda yeterli su içmek, gevşeme teknikleri uygulamak ve dışarıda çok vakit geçirmemek baş ağrılarını hafifletmek için önerilen yöntemler arasında yer alır.