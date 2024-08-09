Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasını sardı! Maymun çiçeği virüsünün ölümcül riski Covid-19'u geçecek

09 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:41

Maymun Çiçeği virüsü 1 kişinin ölümüne neden oldu! Küresel panik devam ediyor

Maymun Çiçeği virüsü 1 kişinin ölümüne neden oldu! Küresel panik devam ediyor

'Dünyanın en çirkin hayvanı': Hortumlu maymunların en büyük gizemi çözüldü

'Dünyanın en çirkin hayvanı': Hortumlu maymunların en büyük gizemi çözüldü

Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasında yayılması sonrası DSÖ yetkilileri harekete geçti. Birçok ülke Maymun çiçeği virüsü alarmına geçti. Dünya sağlık örgütü yetkilileri özellikle kıtaya yolculuk yapan yabancıları virüse karşı uyardı. Ölümcül etkisi yüksek olan virüsün kıtaya yüksek oranda yayılması bekleniyor. Uzmanlardan ardı sıra uyarı geldi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEREDE VAR?

Maymun çiçeği virüsü, Afrika kıtasında yayın olarak görülüyor. İlk kez 1970 yılında insana bulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan virüs maymunlardan insanlara geçti. İnsanlarda ise mutasyona uğradı. Temas yoluyla bulaşan virüs o yıllarda yaygınlaşmadı. Yılda en az bir iki kişi de görülüyordu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Maymun çiçeği virüsü, yüzünden dünya genelinde 90 bin kişi de görüldü. 156 kişi vefat etti. Maymun çiçeği virüsün de 2015 yılından beri vaka sayısında ciddi bir atış yaşandı.

Ancak 2019 yılında Covid-19 nedeniyle maymun çiçeği virüsü unutuldu. Günümüzde ise DSÖ maymun çiçeği virüsünün uluslararası bir probleme neden olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

tgrthaber.com'un ulaştığı yetkililer henüz maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmediğini belirtti. Ancak uzmanlar özellikle yardımlar nedeniyle sık sık Afrika kıtasına yolculuk yapan vatandaşları uyardı. Virüsün yayılma oranının son yıllarda yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar temastan uzak durulması gerektiğini belirtti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs temas yoluyla bulaşır. Gribal belirtiler gösterir. Genellikle yüksek ateş, kaşıntı, kusma ve gözlerde netlik algısı bozulur. Maymun çiçeği virüsünün henüz kesin bir tedavi yöntemi yok.

Virüs Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden ortaya çıktı. Yıllar içinde mutasyona uğrayan maymun çiçeği virüsü, erken müdahale edilmediğinde ölümcül olabilir.