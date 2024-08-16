Maymun çiçeği virüsü endişesi sürüyor! DSÖ'den yeni çağrı

16 Ağustos 2024 11:27 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:30

Maymun çiçeği virüsü Mpox, İsveç'ten sonra bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü Mpox, İsveç'ten sonra bir ülkede daha görüldü

Dünya için yeni tehdidin adı maymun çiçeği virüsü... Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde maymun çiçeği virüsü nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni toplama kararı almıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) maymun çiçeği virüsüyle ilgili yeni bir çağrı geldi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka görülen ülkelere maymun çiçeği virüsüne karşı ortak bir mücadele çağrısında bulundu.

Tüm ülkelere gözetimi artırma, veri paylaşma ve bulaşmayı daha iyi anlamak için iş birliği yapma çağrısında bulunan Ghebreyesus, ülkelerin aşı gibi kaynakları paylaşmalarını ve önceki uluslararası halk sağlığı acil durumlarından alınan dersleri bu salgınla mücadelede de uygulamaları gerektiğini belirtti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Peki dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor? Virüs; fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerden veya enfekte olmuş kişilerden bulaşabiliyor. Enfekte vücut ile temas bu virüsün bulaşmasının en önemli faktörlerinde biri...

Maymun çiçeği virüsünü ilk belirtileri ise yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve vücutta su çiçeğine benzer kabarcıklar oluşması.

ÖZEL BİR TEDAVİSİ YOK

Özel bir tedavisi olmayan hastalık, antiviral ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Vakaların çoğu hastalığı hafif atlatıyor ve birkaç hafta içinde iyileşiyor.