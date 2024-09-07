Maymun çiçeği virüsünde şaşırtan gelişme! Çaresi Sivas'tan çıktı

07 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:32

Kongo'da patlak veren ve dünya genelinde giderek yayılan maymun çiçeği virüsü endişe veriyor. Virüs henüz Türkiye'de görülmedi. Ancak bilim insanları hastalığa çare arıyor. Ve o çarelerden biri Sivas'ta çıktı. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde propolisin, maymun çiçeği virüsüne karşı etkin bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.

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Yaz aylarının sonlanmasıyla birlikte bin bir emekle üretilen arı ürünlerinin sağımında da sona yaklaştı. Arılar için büyük öneme sahip olan propolis alternatif tıpta tedavi yöntemlerinde yaygın olarak kullanılmakla birlikte halk arasında da sıklıkla tercih ediliyor. Yapılan araştırmalar, propolisin sudaki çözünürlüğünün artırılmasıyla bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıklar üzerinde yüksek etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

CİDDİ ORANDA AZALTIYOR

Gerçekleştirilen laboratuvar çalışmalarında propolisin kabarcıklı ağız iltihabı virüsüne karşı öldürücü etki gösterdiği ve çiçek hastalığı virüsünün etkisini 15 dakika içinde büyük oranda azalttığı gözlemlendi.

Doğal halde bulunan ve gıda takviyesi olarak kullanılan propolis türevlerinin sudaki çözünürlüğü yok denecek kadar az olması propolisin etkinliğini ciddi oranda azaltıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (CÜTAM) yürütülen çalışmalarda propolis farklı laboratuvar teknikleri ile tamamen suda çözünür hale getirilerek antimikrobiyal etkinliği yüksek oranda artırıldı. Bu bağlamda propolisin maymun çiçeğine karşı ne kadar etkili olduğunu görmek amacıyla çalışma başlatıldı.

DOĞAL BİR HAMMADDE

Sivas'ta arıcılığın gelişmiş olmasından dolayı propolisin sıkça karşımıza çıktığını belirten Gıda Mühendisi Öğr.Gör. Esen Bilge Biçer, “Propolis arıların bitkilerin reçinelerinden topladıkları, bitkilerden aldıkları hammaddelerle kendi ürettikleri bal, bal mumu ve kendi enzimleriyle oluşturdukları doğal bir hammaddedir.

Arılar propolisi kendi kovanlarını korumak, kovandaki delikleri kapatmak ve kovana dışarıdan girebilecek yabancı maddeleri tutması amacıyla üretirler. Arılar için büyük öneme sahip olan propolis, alternatif tıpta tedavi yöntemlerinde yaygın olarak kullanılırken aynı zamanda halk arasında da sıklıkla tercih ediliyor” dedi.

VİRÜSLERLE SAVAŞIYOR

Propolisin maymun çiçeğine ne kadar etkili olduğunu görmek amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Müdürü Doç. Dr. Ebru Yabaş, “Tarımsal faaliyetlerle öne çıkan Sivas, arıcılığın başkenti olarak biliniyor.

Yaz aylarının sonuna gelmiş olduğumuz şu günlerde arı ürünlerinin sağımının da sonuna gelindi. Araştırma ekibimizle arı ürünlerinden propolis üzerine çalışmalar yapmaktayız. Yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar neticesinde halk arasında propolisin pek çok hastalıkta tüketildiğini gördük." dedi.