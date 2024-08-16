Maymun çiçeği virüsünden korkutan detaylar

16 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:10

COVID-19'dan sonra şimdi de dünyada Maymun Çiçeği virüsü patlak verdi. Vücut döküntülerinin görüldüğü hastalık, Afrika kıtasından tüm dünyaya yayıldı.

Virüs birçok ülkede görüldü, Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, virüsün ülkemizde yaygın olmadığını, ancak ihtimal bir salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını ve şu anda herhangi bir alarm durumunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nagihan Demir, hastalık ile ilgili bilgi vererek alınacak önlemleri sıraladı

"CİLT DÖKÜNTÜLERİ VE ATEŞ BAŞLADIKTAN SONRA..."

Dr. Demir, “Tam koronavirüs 'etkisi geçti hayat normale döndü' derken bu sefer de maymun çiçeği virüsü ile karşı karşıyayız. Mpox hastalığı, insana, enfekte hayvan, enfekte insan veya virüsle kirlenmiş cansız maddeler (giysiler, havlu, çarşaf vb.) ile yakın temas sonucunda bulaşmaktadır. Virüs, sağlıklı kişilere ciltteki gözle görülemeyecek çatlaklar/çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum sistemi aracılığıyla girer.

Enfekte hayvandan insanlara (zoonotik) bulaşma ısırık, tırmalama, hayvanın kan ve vücut sıvılarıyla veya etiyle temas, lezyonlara direkt temas veya tüm bunlarla kirlenmiş cansız materyalden indirekt yolla gerçekleşebilmektedir. Virüsün insandan insana bulaşmasının esas olarak enfekte insanın vücut sıvılarına, cilt lezyonlarına doğrudan temasla direkt olarak veya yine bunlarla kirlenmiş cansız maddelerle temasla, dolaylı olarak cilt ve mukozalar yoluyla olduğu bilinmektedir.

Mpox hastalığı ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına (döküntülere) neden olur. Yakınmalar virüsle temas ettikten sonra ortalama 6-13 gün sonra ortaya çıkar. Ciltteki döküntüler ateş başladıktan sonra 1-3 gün içinde ortaya çıkar; gövdeden çok yüzde, kollarda ve bacaklarda görülür. Avuç içi ve ayak tabaklarında, ağız içinde, genital bölgede ve gözlerde lezyon tespit edilebilir. Deri döküntüleri 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hastalık ağır seyredebilir” dedi.

"YÜZ YÜZE VE YAKIN TEMASTAN KAÇINILMALI"

Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini dile getiren Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nagihan Demir, “ Mpox virüsünden korunmak için mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Yüz yüze ve yakın temastan kaçınılmalı. Hasta kişiler veya etrafı ile temas edecek kişilerin eldiven ve maske kullanması önemli. Hijyene önem verilmeli, eller sık sık yıkanmalıdır. Mpox virüsü , öpüşme, temas, cilt teması ve damlacık yolu ile yayılabilen bir hastalıktır. Ayrıca, virüslü bir kişinin temas ettiği giysiler, çarşaflar, havlular gibi eşyalarla da bulaşabilir. Henüz Mpox hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak genellikle, 2 ila 4 hafta içinde döküntüler geçtiğinde hastalık sona erer. Bu hastalığa karşı alınacak önlemler hayati önem taşımaktadır. Kişisel tedbirler ve toplumsal farkındalıkla hastalığın yayılması engellenebilir. Eğer hastalıkla ilgili bir belirti yaşarsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurarak doktor kontrolünden geçebilirsiniz. Hastalığın erken evrede tespiti bulaşıcılığını önlemek için oldukça önemlidir” diye konuştu.