Maymun çiçeğine karşı aşıya acil kullanıma onayı verildi

08 Kasım 2024 07:19 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 07:27

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş, M-Çiçeği'ne karşı geliştirdiği aşı için acil onay alarak aldı. KAP'a açıklama yapılarak detaylar duyuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeğine karşı aşı geliştirildi. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş'nin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na TPOXX 200 Mg kapsül ilacın ruhsatlandırma sürecinin başlatılması için yaptığı ''acil kullanım onayı'' başvurusunun onaylandığı açıklandı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama ise şöyle:

Dünya Sağlık Teşkilatı Acil Durum Komitesi tarafından Uluslararası Öneme Sahip bir ‘Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak ilan edilen Maymun Çiçeği Virüsü'nün tedavisinde EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından onaylı olarak kabul edilen tek müstahzar olan Tecovirimat (Ticari ismi ile Tpoxx) için Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ ile Siga Pharmaceuticals Inc. (ABD) arasında Türkiye Münhasıran Tek Yetkili Distribütörlük Sözleşmesi 19. 09.2024 tarihinde imza altına alınmıştır.

Bu anlaşmaya istinaden T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na TPOXX 200 Mg Kapsül ilacın ruhsatlandırma sürecinin başlatılması için 23.09.2024 Tarihinde Acil Kullanım Onayı başvurusunda bulunulmuştur.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından başvurumuzun değerlendirilmesi sonucunda Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz doğrultusunda “Beşeri tıbbi ürünler için koşullu ruhsatlandırma (Acil Kullanım Onayı) ihtiyacına yönelik özel durum tespiti başvurusu” kapsamında yaptığımız başvuru “Beşeri tıbbi ürünler için istisnai ruhsatlandırma ihtiyacına yönelik özel durum tespiti başvurusu” türüne aktarılarak istisnai ruhsat başvurusu yapılmasına onay verilmiştir.

07.11.2024 Tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından şirketimize iletilen “Öncelik Değerlendirme Kurulu Kararı”’ onay yazısına istinaden TPOXX isimli Maymun Çiçeği Virüsü ilacı ile ilgili istisnai ruhsat başvurusu ile ilgili tüm işlemler firmamızca tamamlanacaktır.