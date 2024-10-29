Meme kanseri 1 yıl önceden şaşırtıcı bir belirti veriyor! ABD'li diyetisyen ortaya çıkardı

29 Ekim 2024 10:50 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:52

Meme kanseri hastası olan ancak sağlığına kavuşan İngiliz diyetisyen, hastalığın teşhisi konulmasından yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan ve testler ve doktorlar tarafından sürekli göz ardı edilen şaşırtıcı ilk belirtiyi açıkladı.

New York'ta kayıtlı bir beslenme uzmanı ve Culina Health'in kurucu ortağı olan Vanessa Rissetto, Mayıs 2023'te korkunç hastalıkla mücadele ettiğini öğrendi. Ancak sağlık gurusu yakın zamanda Today Show'a yaptığı açıklamada, teşhis konulmadan önce uzun süredir 'bir şeylerin yanlış olduğunu bildiğini' çünkü beklenmedik bir rahatsızlık geliştirdiğini söyledi: Göğüsleri 'aşırı derecede kaşınıyordu.'

MEME KANSERİ​ KAŞINTI​ İLE BELİRTİ VERİYOR!

Rissetto, bir sağlık uzmanı olarak 'kaşıntının kanser belirtisi olabileceğini bildiğini' ve hastalığa yakalandığı konusunda ikna olduğunu açıkladı. Ancak iki mamogram 'temiz' çıktı ve doktorlar onun endişelerini önemsemedi. Kaşıntı nedeniyle kendisini çılgına dönmüş gibi hissettiğini belirten Rissetto, "Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum. Bir dermatoloğagittim ve bana bunun büyük ihtimalle 'egzama' olduğu söylendı. Bana bir steroid yazdı. Ancak kaşıntı devam etti ve ilaçlar işe yaramadı, sadece korkularım daha da arttı" dedi.

1 YIL SONRA TEŞHİS KONULDU

Sonunda Rissetto, onu başka bir mamografi çektirmeye gönderen yeni bir doktora gitmeye karar verdi. Çekimin ardından 1A evre HER2 üçlü pozitif meme kanserine yakalandığı teşhisi konuldu.

2023 yılının Mayıs ayında hastalığını öğrendiği anda hissettiklerini anlatan Rissetto: "Arabamda oturdum ve dört saat boyunca deli gibi yaşadım. Sarsıldım ama önsezilerim nedeniyle şaşırmadım" dedi.

İKİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bunun üzerine birkaç hafta sonra ameliyata alındı. Ancak operasyon sağlıklı bir sonuç vermeyince temmuz ayında ikinci kez bıçak altına yattı. Daha sonra kemoterapiye başlandı, ve 16 kür radyoterapi uygulandı. Nisan ayında tedavisi tamamlanan Rissetto, kanseri yemeyi başardı.

Fiziksel olarak kendini iyi hissetse de hastalıkla mücadele etmenin ruhsal etkilerinin sürdüğünü belirten Rissetto, şunlrı söyledi: "Sanırım kanser olduğum ve vücudumun kanser ürettiği ve belki de tekrar kanser üreteceği konusunda her zaman düşük seviyede bir kaygı vardı. Ve bu kötü."