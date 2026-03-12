Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde kesilen yarış eti kavurma mı yapıldı? Mide bulandıran iddiaya açıklama var

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasından geçen ay aldığı kavurmanın içinde bir cismin olduğunu gören vatandaşın şikayeti üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

YARIŞ ATININ ÇİPİ ÇIKTI

İlk incelemede cismin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirleyen ekipler, 4 Şubat'ta aşevinde denetim yaptı.

Denetimde 3-4 Şubat'ta üretilen kavurmadan alınan numune, Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Laboratuvar analizi sonucunda iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Bunun üzerine aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numune alındı. Bu numunelerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

ANALİZ SONUCU POZİTİF ÇIKINCA İMHA EDİLDİ

Aşevinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonucunun pozitif çıkması nedeniyle imha edildi.

Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklenirken, müdürlük de işletmeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, aşhanede "tek tırnaklı et çıktığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve resmi denetim süreçleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

KAMUYA VE ÖZEL SEKTÖRE ET TEDARİKİ SAĞLAYAN FİRMA

Belediyeden açıklamasında bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu ifade edildi. Açıklamada, aşhaneye et temininin açık ihale yöntemiyle doğranmış et şeklinde yapıldığı ve ihaleyi alan firmanın birçok kamu kurumu ve özel sektöre de et tedariki sağlayan bir firma olduğu kaydedildi.

"ET ALIMLARI VETERİNER HEKİMİN GÖZETİMİ ALTINDA YAPILIYOR"

Belediyeye yapılan et teslimlerinin resmi denetim süreçleri ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, et alımlarının Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen mezbaha kesim raporu esas alınarak ve kamera gözetiminde yapıldığı bildirildi.

İDDİALAR SONRASI TEKRAR ANALİZ İSTENDİ

Açıklamada ayrıca, iddiaların 4 Şubat 2026 tarihinde belediyeye ulaşmasının ardından sürecin yeniden incelendiği, mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçlarının her alım için talep edildiği ifade edildi. Tedarik sürecinin resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütüldüğü aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığının her şeyin üzerinde tutulduğu vurgulanarak tüm işlemlerin ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.