MHRS onaylı sistemine bir uygulama daha sırada! 6 ay sonraya gün veriliyordu

11 May 2024 06:22 - Güncelleme : 11 May 2024 06:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Mayıs itibarıyla hastanelerden randevu alma sistemi MHRS'de yeni dönemin başlayacağını duyurdu. Artık bu sistemle doktordan randevu alan vatandaşlar sistemden gelip gelmeyeceğini bildirmek zorunda olacak.

Bakanlığın bunun yanı sıra yeni bir düzenleme için daha çalıştığı öğrenildi. Özellikle randevu bulmanın zor olduğu ve yoğunluktan dolayı 6 ay sonraya gün verilmek durumunda kalınan bazı görüntüleme tetkikleri için de bu sistemin getirilmesi için uğraşılıyor. Böylece MR, tomografi, ultrason, ameliyat gibi randevuları olan hastalar da aranarak bir gün öncesinden katılım durumu sorgulanacak.

1 HAZİRAN HEDEFLENİYOR

Uygulama ile görüntülemede randevuya gelmeme oranı aşağı çekilecek. Bakanlık ayrıca akılcı laboratuvar ve akılcı görüntüleme uygulamasını da hayata geçirecek. Özellikle tomografi ve gelişimsel işlemler dahil olmak üzere bilim kurulu ve branş uzman dernekleriyle iş birliği içerisinde bir algoritma üzerinde çalışılıyor. Bu uygulama ile de kolonoskopi ve gastroskopiyle ilgili endoskopik işlemler ne zaman, hangi durumda, hangi hasta grubunda, nasıl istenmeli gibi sorular takip edilecek. Sistem, 1 Haziran’dan itibaren kullanılmaya başlanacak.