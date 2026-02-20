Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
Editor
 Funda Aydın

Migren atakları tutanlar dikkat! Uzmanlardan en sağlıklı yöntem

Migren hastalığı genetik faktörlerden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Yetişkinlik döneminde migren hastalığıyla daha çok karşılaşılır. Migren atakları yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürürken, uzmanlar doğru müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Atak anında yapılan hataların ağrıyı daha da şiddetlendirebileceği belirtiliyor.

Migren atakları tutanlar dikkat! Uzmanlardan en sağlıklı yöntem
Haber Merkezi
20.02.2026
20.02.2026
Toplumda sık görülen nörolojik rahatsızlıklardan biri olan , şiddetli , mide bulantısı ve ışığa hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzmanlar, migren ataklarının kontrol altına alınabilmesi için öncelikle kişiye özel tetikleyicilerin belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, migren atakları nasıl geçer? Migren atakları için ne yapılır?

MİGREN ATAKLARI NASIL OLUŞUR?

Migren, beyindeki sinir hücreleri ile damarlar arasındaki karmaşık etkileşim sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Migren atakları, beynin ağrı yollarının aşırı hassaslaşmasıyla başlar. Migren stres, uykusuzluk, açlık, hormonal değişikliler ve bazı yiyecekler beyni uyararak, sinir sistemini aktive eder. Oluşan etkileşim sonucunda birey tek taraflı şiddetli baş ağrısı çeker. Şiddetli migren ağrısı çeken bireylerde görme bozuklukları veya uyuşma gibi belirtilerde gözlemlenebilir.

Migren atakları tutanlar dikkat! Uzmanlardan en sağlıklı yöntem

Migrende baş ağrısının yanı sıra; mide bulantısı, kusma, ışık ve sese hassasiyet gibi belirtilerle birlikte seyreder. Migren atakları birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir.

Migren atakları tutanlar dikkat! Uzmanlardan en sağlıklı yöntem

MİGREN ATAKLARI GEÇMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Migren ataklarınızın şiddetini azaltmanızıa destek olacak bazı basit yönremler bulunur. İşte migren ataklarınızı azaltmaya yarayacak yöntemler:

  • Migren atağı başladığında doğru adımları atmak, ağrının şiddetini ve süresini önemli ölçüde azaltabilir. Nöroloji uzmanlarının önerdiği etkili yöntemler şöyle:
  • Migren belirtilerini hisseder hissetmez doktorunuzun önerdiği ilacı alın.
  • Loş, sessiz ve mümkünse serin bir odada dinlenmek sinir sistemini sakinleştirir.
  • Migren atağının başında yeterli su tüketmek rahatlatır.
Migren atakları tutanlar dikkat! Uzmanlardan en sağlıklı yöntem

  • Alın ya da enseye uygulanan soğuk kompres damarları daraltır ve ağrı hafifler.
  • Stres, uykusuzluk, açlık, hormonal değişimler ve bazı besinler (çikolata, işlenmiş etler, fazla tuzlu yiyecekler) migreni tetikleyebilir. Tükettiğiniz besinleri dikkatli seçmeniz gerekir.
  • Uyku ve öğün yemeklerine dikkat ederek yaşamını sürdürmelidir.
  • Sabahları 10 dakika derin nefes alıp verebilir, yoga ya da masaj gibi kaslarınızı gevşetir.
Migren atakları tutanlar dikkat! Uzmanlardan en sağlıklı yöntem

MİGREN ATAKLARINA UZMAN ÖNERİ

Saatlerce hatta günlerce süren migren ataklarından kurtulmak için uzman doktorlara başvurmalısınız. Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, 15 dakika da migren ataklarınızı azaltmada destek olacak önerilerde bulundu

Migren atakları tutanlar dikkat! Uzmanlardan en sağlıklı yöntem

. Prof. Dr. Mustafa Ertaş göre, baş bölgesindeki ağrıyı hafifletmek için masaj tercih edilmelidir. Şakaklardan başlayıp gözlerinizin dış bakan taraflarına hafif baskı uygulayarak masajı kendinizde yapabilirsiniz. Diğer yandan el ve ayaklarınızı sıcak suya koyun. Sessiz bir ortamda karanlıkta uyumaya çalışın.

#baş ağrısı
#migren
#Migren Atakları
#Nörolojik Rahatsızlıklar
#Tedavi Yöntemleri
#Sağlık
