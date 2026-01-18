Mutfaklardaki gizli biyolojik silah: Bulaşık süngerini temizlemeye çalışmak neden ölümcül bir hata?

MİKRODALGA TUZAĞI VE "MORAXELLA" İSTİLASI

Almanya'daki Furtwangen Üniversitesi'nin yaptığı ve temizlik dünyasında ses getiren kapsamlı araştırmada, mikrodalgada düzenli olarak "temizlenen" süngerler ile hiç temizlenmeden kullanılan süngerler karşılaştırıldı. Sonuç şok ediciydi: Mikrodalgaya atılan süngerlerde, diğerlerine göre çok daha tehlikeli ve dirençli bakterilerin (Patojenlerin) yaşadığı görüldü.

Bunun nedeni "Doğal Seleksiyon"dur. Mikrodalganın yaydığı ısı ve dalgalar, süngerin içindeki zayıf ve zararsız bakterileri kolayca öldürür. Ancak "Moraxella Osloensis" gibi, insan derisinde enfeksiyona yol açabilen ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda zatürreye neden olabilen süper dirençli bakteriler hayatta kalır. Ortamdaki diğer (zararsız) bakteriler öldüğü için, Moraxella artık besin ve alan için rekabet etmek zorunda kalmaz. Süngerin tamamı, ölen diğer bakterilerin cesetleriyle (protein kaynağı) beslenen bu süper bakteriye kalır. Kısa süre içinde hızla çoğalarak tüm gözenekleri işgal eder. Yani mikrodalga işlemi, süngeri temizlemez; sadece süngeri safkan bir "Moraxella Çiftliği"ne dönüştürür.