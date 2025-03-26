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 | Murat Makas

Nadir görülen Ohvira Sendromu Yozgat'ta başarıyla tedavi edildi

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde oldukça nadir görülen ‘Ohvira Sendromu’ geçiren 13 yaşındaki bir çocuk başarıyla tedavi edildi.

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Nadir görülen Ohvira Sendromu Yozgat'ta başarıyla tedavi edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 13:27

Yozgat’ta 13 yaşındaki bir çocuk şiddetli ağrıları sebebiyle hastaneye başvurdu. Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, oldukça nadir görülen ‘Ohvira Sendromu’ tanısı konulan 13 yaşındaki hastayı başarılı bir şekilde tedavi etti.


ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Odabaşı, "Hastamız 13 yaşında kız hastaydı. Çocuk endokrin polikliniğine adet düzensizliğiyle başvurmuştu. Oradaki tetkiklerinde hastada yumurtalıklarında bir kist olduğu söylenmişti. Hastanın çift rahimli ve tek böbrekli olması ve böyle bir kistik yapının beraber olması bize Ohvira Sendromu'nu düşündürdü. Çok nadir görülen bir sendrom. Toplumda ortalama 20-25 bin de bir görülen bir sendrom. Tedavi etmek kadar tanı koymak da tecrübe gerektiren bir hastalık. Hastanın gerekli tetkiklerinden sonra Ohvira Sendromu olduğunun kararını verdik. Biz hastamızı kapalı ameliyatla önündeki perdeyi açmış bulunduk. Hastamız da sağlığına kavuştu. Gerçekten bunlar fark edilmediğinde ilerleyen dönemlerde ciddi ağrılı adet görme, çocuk sahibi olamama gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Ama bunu erken fark edip hastayı da sağlığına kavuşturmak bizim için mutluluk verici bir durum" dedi.

ŞİDDETLİ AĞRI

Ohvira Sendromu, kız çocuklarında genellikle adet görmeye başlayana kadar belirti vermiyor. Ancak adet döneminde, rahimde biriken kan şiddetli ağrıya neden olabiliyor. Bu nedenle, adet düzensizliği ve kronik karın ağrısı şikayeti olan genç kızların detaylı değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Hastanın ameliyattan 15 gün sonra yapılan kontrollerinde tamamen sağlığına kavuştuğu bildirildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Wunderlich sendromu nedir?
Wunderlich sendromu, nadir görülen bir spontan böbrek kanaması olarak tanımlanır. Çoğunlukla travma olmaksızın zemininde eşlik eden has-talıklarla ortaya çıkar.
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