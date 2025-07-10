Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

O kanser ilaçları SGK kapsamında! Bakan Işıkhan ayrıntıları duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu SGK kapsamına alınarak geri ödeme listesine giren 5 kanser ilacıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ayrıntıları paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
O kanser ilaçları SGK kapsamında! Bakan Işıkhan ayrıntıları duyurdu
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 00:48

5 akıllı kanser ilacının kapsamında geri ödeme listesine alınmasını sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu gelişmenin resmiyet kazanmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da ayrıntıları açıkladı.

"HASTALARIMIZIN ETKİNLİĞİ KANITLANMIŞ TEDAVİLERE ERİŞİMİ GÜVENCE ALTINDA"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek ilaçlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik.

Ayrıca; 2 yaş ve üzeri Kistik Fibrozis hastalarına erken evrede etkili tedavi imkanı sunan ve yaşam kalitesini artıran ilacı da geri ödeme listesine ekledik. Hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile hastalarımızın dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimini güvence altına alıyoruz."

https://x.com/isikhanvedat/status/1943055087703629902

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 akıllı kanser ilacı SGK kapsamına alındı
ETİKETLER
#sgk
#kanser tedavisi
#İmmünoterapi
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Kistik Fibrozis
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.