O kanser ilaçları SGK kapsamında! Bakan Işıkhan ayrıntıları duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu SGK kapsamına alınarak geri ödeme listesine giren 5 kanser ilacıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ayrıntıları paylaştı.

5 akıllı kanser ilacının SGK kapsamında geri ödeme listesine alınmasını sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu gelişmenin resmiyet kazanmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da ayrıntıları açıkladı.

"HASTALARIMIZIN ETKİNLİĞİ KANITLANMIŞ TEDAVİLERE ERİŞİMİ GÜVENCE ALTINDA"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek ilaçlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik.

Ayrıca; 2 yaş ve üzeri Kistik Fibrozis hastalarına erken evrede etkili tedavi imkanı sunan ve yaşam kalitesini artıran ilacı da geri ödeme listesine ekledik. Hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile hastalarımızın dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimini güvence altına alıyoruz."

https://x.com/isikhanvedat/status/1943055087703629902