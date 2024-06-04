Östrojenle şişiriyorlar, vatandaşa yediriyorlar! Erkeklerde meme büyümesini arttırdı

04 Haziran 2024 14:31 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 15:15

Geçtiğimiz sene Dr. Eric Berg, erkeklerin tavuk eti yememesi konusunda uyarmıştı. Berg açıklamasında tavuk etinin içeriğinde yüksek oranda östrojen hormonun olduğunu belirtti. Bu da erkeklerde östrojen artışına ve meme büyümesine neden olur.

ÖSTROJENLE ŞİŞİRİYORLAR, VATANDAŞA YEDİRİYORLAR!

Berg, yaptığı araştırmada erkeklerde meme büyümesinin artığının altını çizdi. Yaşanan bu olumsuz durumun en büyük nedeninin ise tavuk çiftliklerinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Üretime yetiştirmek için tavuklara erkenden östrojen hormonu bastıklarını ifade eden Berg, olan hormonun 3 katına çıktığını ifade etti. 40 günde civcivken tavuk olan bu etler, kız çocuklarında ise hormon bozukluğuna neden olur. Vücutta çok fazla üretilen östrojen hormonu, erken yaşta olgunlaşmayı tetikler.

ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİNİ ARTTIRDI

Aynı açıklamayı geçtiğimiz gün Alişan'ın programına katılan bir uzman isim de ifade etti. Uzman isim özel muayene yerine gelen erkek çocukların memelerinde büyüme yaşandığını ifade etti. Buna etken diğer durumun ise pet şişeleri sertleştirmek için kullanılan BPA maddesi olduğunu açıkladı.

BPA yani bisfenol A maddesi plastikler nedeniyle gıdalara ya da suya geçer. İçeriğinde bulunan tüm besinlere zarar veren bu maddenin erkek çocuklarında ise özellikle meme büyümesini tetiklediği ifade etti. Son dönemlerde giderek artan bu tehlikenin sadece sağlığa değil aynı zamanda fiziksel duruma da zarar verir.