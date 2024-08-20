Oytun Erbaş "Koronavirüs Türkleri etkilemez" demişti, maymun çiçeği için uyardı: Türkiye'de görülecek, aşılanacağız

Koronavirüs sürecinde açıklamalarıyla dikkatleri çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarında maymun çiçeği aşısının biyolojik bir silah olabileceğine dikkat çekerek uzun yıllar mücadele etmemiz gereken boyuta ulaşabileceğini söyledi.





"TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLECEK"

Erbaş, maymun çiçeğinin Türkiye'de de görüleceğini ve gelecek sene de virüsün hayatımızda olacağını anlattı: "Afrika'da endemik. salgın yapan bir virüstür. Kemirgenlerden maymuna geçmiştir. Tabii bilim adamları tarafından araştırma yapılıyordu, bu bir biyolojik bir silah aslında. Özellikle döküntülerle bulaşmasının dışında hava yoluyla bulaşma ihtimali de var. İnsandan insana atladıkça insana daha çok adapte olur ve bulaşma hızlanır. Şimdi biz bir vaka iki vaka görürken, gelecekte 10 vaka 100 vaka 1000 vaka görürüz. Maymun çiçeği Covid gibi değil yüzde 5'lerde 10'larda ölümcül olabilir. Özellikle kemoterapi alanlarda, çocuklarda, deri hastalığı olanlarda ölümcüllük artacaktır. Bu, bu senenin konusu mu? Hayır. Gelecek sene de öbür sene de ilgilendirecek, vakalar artacak. Türkiye'de de vakalar görülecektir."