Oytun Erbaş "Koronavirüs Türkleri etkilemez" demişti, maymun çiçeği için uyardı: Türkiye'de görülecek, aşılanacağız
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 00:26 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 00:41
Prof. Dr. Oytun Erbaş, maymun çiçeği vakalarının Türkiye'de de görülebileceğini söyledi. Dünya çapında ilerleyişini sürdüren çiçek virüsüne karşı aşılamanın gelecekte mecburen yapılacağına dikkat çekti.
Maymun çiçeği adıyla tanınan MPox virüsüne dair Dünya Sağlık Örgütü'nün alarma geçmesinin ardından endişeli bekleyiş sürüyor.
Koronavirüs sürecinde açıklamalarıyla dikkatleri çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarında maymun çiçeği aşısının biyolojik bir silah olabileceğine dikkat çekerek uzun yıllar mücadele etmemiz gereken boyuta ulaşabileceğini söyledi.
Erbaş, maymun çiçeğinin Türkiye'de de görüleceğini ve gelecek sene de virüsün hayatımızda olacağını anlattı: "Afrika'da endemik. salgın yapan bir virüstür. Kemirgenlerden maymuna geçmiştir. Tabii bilim adamları tarafından araştırma yapılıyordu, bu bir biyolojik bir silah aslında. Özellikle döküntülerle bulaşmasının dışında hava yoluyla bulaşma ihtimali de var. İnsandan insana atladıkça insana daha çok adapte olur ve bulaşma hızlanır. Şimdi biz bir vaka iki vaka görürken, gelecekte 10 vaka 100 vaka 1000 vaka görürüz. Maymun çiçeği Covid gibi değil yüzde 5'lerde 10'larda ölümcül olabilir. Özellikle kemoterapi alanlarda, çocuklarda, deri hastalığı olanlarda ölümcüllük artacaktır. Bu, bu senenin konusu mu? Hayır. Gelecek sene de öbür sene de ilgilendirecek, vakalar artacak. Türkiye'de de vakalar görülecektir."
"TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLECEK"
"MECBUREN ÇİÇEK AŞISI OLACAĞIZ"
Aşılamayla ilgili soruya da cevap veren Erbaş gelecekte bu aşının yapılmak zorunda kalınacağını şu sözlerle aktardı: "Dünyanın en büyük sorunu biliyorsunuz insan çiçeği virüsü var yüzde 50 öldürür. Aşık Veysel'i de kör etmiştir. Bu maymun çiçeği o kadar ölümcül değil yüzde 5'lerde. Ama 1977 sonrası çiçek aşısı yapılmıyor. Şu anda çiçek aşısı yapılmıyor. Tabii çiçek aşısı hem çiçekten hem maymundan koruyor. Dünyada sadece maymun çiçeği değil, çiçek virüsü de salgını olabilir. Çiçek virüsü salgını olursa dünyanın yarısını kaybederiz. Biz gelecekte mecburen çiçek aşısı olmak zorunda kalacağız."
Kaynak: tgrthaber.com