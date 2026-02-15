Parmak kütletmek gerçekten kireçlenme yapıyor mu? 60 yıllık deneyin sonuçları herkesi şaşırttı

PEKİ HİÇ Mİ ZARARI YOK?

Parmak kütletmek kireçlenme yapmaz ancak tamamen zararsız olduğunu söylemek de doğru değildir. 1990 yılında yapılan bir araştırma, uzun yıllar boyunca parmak kütleten kişilerde el kavrama gücünün (grip strength) kütletmeyenlere göre hafifçe daha düşük olduğunu ve ellerinde bazen şişlikler oluşabildiğini göstermiştir. Ayrıca çok nadir de olsa, parmağı kütletmek için aşırı güç uygulamak, eklem bağlarında (ligamanlarda) zedelenmeye veya parmağın yerinden çıkmasına neden olabilir. Ancak bu durumlar ekstrem örneklerdir. Eklemlerin "kendi kendine" kütlemesi ile kişinin "zorlayarak" kütletmesi arasında fark vardır. Eğer eklemleriniz hareket sırasında ağrılı bir şekilde ses çıkarıyorsa, bu bir kireçlenme veya menisküs belirtisi olabilir ve doktora görünmek gerekir. Ancak ağrısız, rahatlatıcı bir "çıt" sesi, sadece eklemlerinizin gaz çıkardığının ve işlerin yolunda olduğunun bir işaretidir.