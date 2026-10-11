Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

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Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip vakalarına karşı bağışıklık sistemini desteklemek isteyenler için C vitamini çok önemli. Ancak kırmızı biber, siyah frenk üzümü ve kivi gibi besinlerin, C vitamini bakımından portakalı geride bıraktığı ortaya çıktı.
Soğuk algınlığı ve grip mevsiminin başlamasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirme yolları araştırılmaya başlandı. Uzmanlar, grip aşısının yaptırılmasını tavsiye ederken C vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesi de gerekiyor. Ancak portakal suyu veya vitamin takviyelerine yönelmek yerine, daha yüksek miktarda C vitamini içeren meyve ve sebzeleri tercih etmek mümkün.
The Independent'in haberine göre, tek başına herhangi bir vitaminin veya besinin soğuk algınlığı ya da gribi önleyemeyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekleyen önemli besinler arasında yer alıyor.
Yaklaşık 120 gram ağırlığındaki küçük bir portakal ortalama 62 miligram C vitamini içeriyor. Buna karşılık yarım kırmızı biberin çiğ olarak tüketildiğinde yaklaşık 100 mg C vitamini sağlayabildiği belirtiliyor.
The Independent'a konuşan beslenme uzmanı Rob Hobson, C vitamini bakımından zengin besinler arasında kırmızı biber, siyah frenk üzümü, kivi, çilek, brokoli, Brüksel lahanası ve turunçgilleri sıraladı.
Bazı meyve ve sebzelerin 80 gramlık porsiyonlarında bulunan C vitamini miktarları ise şu şekilde sıralandı:
Patates de C vitamini kaynakları arasında gösteriliyor. Her 100 gramında yaklaşık 7-9 mg C vitamini bulunan patates, öğünlerde genellikle 100 gramdan daha fazla tüketildiği için günlük alıma katkı sağlayabiliyor.
C vitamini, suda çözünen ve vücutta depolanmayan bir vitamin olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla vücudun ihtiyaç duyduğu miktarın her gün besinler aracılığıyla alınması çok önemli.
C vitamini, dokuların onarılmasına yardımcı olurken vücudun doğal savunma mekanizmalarını destekliyor.
Rob Hobson, C vitamininin bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli bir rol oynadığını belirterek cilt ve diğer koruyucu bariyerlerin korunmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Hobson ayrıca makrofajlar ile B ve T lenfositleri gibi bağışıklık hücrelerinin desteklenmesinde de etkili olduğunu aktardı.