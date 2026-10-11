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Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:52
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1
Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip vakalarına karşı bağışıklık sistemini desteklemek isteyenler için C vitamini çok önemli. Ancak kırmızı biber, siyah frenk üzümü ve kivi gibi besinlerin, C vitamini bakımından portakalı geride bıraktığı ortaya çıktı.

2
Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

Soğuk algınlığı ve grip mevsiminin başlamasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirme yolları araştırılmaya başlandı. Uzmanlar, grip aşısının yaptırılmasını tavsiye ederken C vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesi de gerekiyor. Ancak portakal suyu veya vitamin takviyelerine yönelmek yerine, daha yüksek miktarda C vitamini içeren meyve ve sebzeleri tercih etmek mümkün.

3
Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

The Independent'in haberine göre, tek başına herhangi bir vitaminin veya besinin soğuk algınlığı ya da gribi önleyemeyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekleyen önemli besinler arasında yer alıyor.

4
Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

C VİTAMİNİ BAKIMINDAN PORTAKALI GERİDE BIRAKAN BESİNLER

Yaklaşık 120 gram ağırlığındaki küçük bir portakal ortalama 62 miligram C vitamini içeriyor. Buna karşılık yarım kırmızı biberin çiğ olarak tüketildiğinde yaklaşık 100 mg C vitamini sağlayabildiği belirtiliyor.

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Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

The Independent'a konuşan beslenme uzmanı Rob Hobson, C vitamini bakımından zengin besinler arasında kırmızı biber, siyah frenk üzümü, kivi, çilek, brokoli, Brüksel lahanası ve turunçgilleri sıraladı.

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Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

Bazı meyve ve sebzelerin 80 gramlık porsiyonlarında bulunan C vitamini miktarları ise şu şekilde sıralandı:

  • Siyah frenk üzümü: 160 mg
  • Brokoli: 63 mg
  • Brüksel lahanası: 48 mg
  • Kivi: 47 mg
  • Çilek: 46 mg

7
Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

Patates de C vitamini kaynakları arasında gösteriliyor. Her 100 gramında yaklaşık 7-9 mg C vitamini bulunan patates, öğünlerde genellikle 100 gramdan daha fazla tüketildiği için günlük alıma katkı sağlayabiliyor.

8
Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

C VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL DESTEKLİYOR?

C vitamini, suda çözünen ve vücutta depolanmayan bir vitamin olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla vücudun ihtiyaç duyduğu miktarın her gün besinler aracılığıyla alınması çok önemli.

9
Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

C vitamini, dokuların onarılmasına yardımcı olurken vücudun doğal savunma mekanizmalarını destekliyor.

10
Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

Rob Hobson, C vitamininin bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli bir rol oynadığını belirterek cilt ve diğer koruyucu bariyerlerin korunmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Hobson ayrıca makrofajlar ile B ve T lenfositleri gibi bağışıklık hücrelerinin desteklenmesinde de etkili olduğunu aktardı.

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