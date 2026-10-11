Portakalı unutun! C vitamini bakımından çok daha zengin besinler açıklandı

Rob Hobson, C vitamininin bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli bir rol oynadığını belirterek cilt ve diğer koruyucu bariyerlerin korunmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Hobson ayrıca makrofajlar ile B ve T lenfositleri gibi bağışıklık hücrelerinin desteklenmesinde de etkili olduğunu aktardı.