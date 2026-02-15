Poşet çay içenleri üzecek araştırma! Çay değil, adeta zehir içiyormuşuz

Çay, suyla birlikte dünyanın en çok tüketilen içeceğidir ve Türk kültürü için bir yaşam tarzıdır. Geleneksel demleme çayın yerini, modern yaşamın hızıyla birlikte "poşet çaylar" almaya başladı. Özellikle "premium" olarak pazarlanan, ipeksi dokuya sahip, piramit şeklindeki poşetler, çayın daha iyi demlenmesini sağladığı iddiasıyla rafları doldurdu. Ancak McGill Üniversitesi'nden kimya mühendislerinin yaptığı sarsıcı bir araştırma, bu poşetlerin masumiyetini yerle bir etti. Araştırmacılar, marketten rastgele seçtikleri 4 farklı markanın plastik poşet çaylarını inceledi. Sonuçlar dehşet vericiydi: Tek bir poşet çay, 95 derece sıcaklıktaki suya daldırıldığında, suya yaklaşık 11.6 milyar mikroplastik ve 3.1 milyar nanoplastik parçacığı salıyordu. Bu rakam, şimdiye kadar gıdalarda tespit edilen en yüksek mikroplastik seviyelerinden biriydi. Yani bir bardak poşet çay içtiğinizde, aslında gözle görülmeyen bir plastik okyanusunu yudumluyorsunuz.