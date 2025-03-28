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 | Murat Makas

Ramazan Bayramı için uzman isimden altın tavsiye: Asansör değil merdiven kullanın!

Ramazan bayramında uzmanlar vatandaşları aşırı yağlı yiyecek ve tatlılara karşı uyarıyor. Diyetisyen Sümeyye Korkmaz Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Hareketin ve egzersizin önemine vurgu yapan Sümeyye Korkmaz misafirliklerde merdiven kullanılması gerektiğini söyledi.

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Ramazan Bayramı için uzman isimden altın tavsiye: Asansör değil merdiven kullanın!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 20:37

Ramazan ayı sonrası bayramda meşhur kahvaltıların yanı sıra tatlı ve kahve tüketimi her sene öne çıkıyor. Tatil yapan vatandaşlar Türkiye’nin farklı lezzetlerini tatmak istiyor ancak uzmanlar beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Kütahya'da diyetisyen Sümeyye Korkmaz kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin ve yeşilliklerin mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Suyun yemek esnasında değil, gün içinde ara ve ana öğünler arasında alınması gerektiğini belirten Sümeyye Korkmaz, günlük su tüketiminin kilo başına 35-40 mililitre olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, uzun vadede mideye aşırı yüklenmemek için yağlı yiyecekler yerine daha az yağlı, bitkisel yağ içeren besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

SARMA VE BAKLAVA

Öğle yemeklerinde daha az yağlı sebze yemeklerinin ve kuru baklagillerin tercih edilmesini öneren Korkmaz, et grubunun da dengeli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, sarma ve baklava gibi besinlerin ölçülü şekilde tüketilebileceğini ifade etti. Örneğin, ekmek grubu yerine 6-7 adet sarma tercih edilebileceğini veya iki dilim baklava ile dengeli bir öğün oluşturulabileceğini söyledi.
Özellikle şeker hastalarının baklava gibi şerbetli tatlılardan kaçınması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, kan şekeri normal olan bireylerin ise porsiyon kontrolüne dikkat ederek bu tatlıları tüketebileceğini belirtti. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların besin değeri açısından daha sağlıklı bir alternatif olduğunu ifade etti. Günlük tatlı tüketiminin iki porsiyonu geçmemesi gerektiğini söyledi.

ÇAY VE KAHVE ÖNERİSİ

Aşırı tuzlu ve şekerli gıdaların tüketilmesi durumunda vücudun su tutmasını önlemek için su tüketiminin artırılması gerektiğini belirten Korkmaz, çay ve kahve tüketiminin su alımıyla dengelenmesi gerektiğini dile getirdi. İçilen her fincan çay veya kahveye karşılık en az bir bardak su içilmesinin önemli olduğunu söyledi.

ASANSÖR YERİNE MERDİVEN KULLANIN

Hareketin sindirimi kolaylaştırdığını ve yağ yakımını desteklediğini belirten Korkmaz, bayram ziyaretlerinde asansör yerine merdiven kullanılmasını ve mümkün olduğunca yürüyerek ziyaretlerin gerçekleştirilmesini önerdi. Evde yapılabilecek egzersizlerin de faydalı olacağını vurgulayan Korkmaz, ortalama 40-45 dakika süren egzersizlerin yağ yakımını başlatmada etkili olacağını belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Baklavanın faydaları nelerdir?
Zengin besin içeriğiyle dikkat çeken bu tatlı, içerisinde yer alan ceviz veya fındık sayesinde E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengindir, bu da kalp sağlığını destekler. Tatlı ihtiyacını karşılayarak serotonin seviyelerini artıran soğuk baklava, anlık mutluluk hissi verebilir.
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#Sağlık
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