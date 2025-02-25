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 | Murat Makas

Ramazan'da dengeli beslenmenin püf noktaları: Bu içecekler sıvı kaybına neden oluyor

Uzmanlar Ramazan ayı öncesi oruç tutacaklara çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Gün içinde yeterli enerji, su ihtiyacı ve kan şekeri dengesi açısından seçilen besinlere ilişkin uyarılarda bulunuldu. Ramazan'da sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktaları açıklandı.

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Ramazan'da dengeli beslenmenin püf noktaları: Bu içecekler sıvı kaybına neden oluyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:07

Ramazan ayına günler kala oruç tutacaklar için uzmanlar tek tek beslenmeyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Sahurda tercih edilen besinlerin gün boyu enerji seviyesini korumak, susuzluk için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

PROTEİN TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hande Nur Onur Öztürk, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin ipuçlarını paylaştı. Dr. Öğretim Üyesi Hande Nur Onur Öztürk, "Yumurta, yoğurt, tuzu azaltılmış peynir gibi proteinden zengin, doymuş yağdan fakir hayvansal besinler; kurubaklagiller ve sert kabuklular gibi bitkisel protein kaynakları uzun süre tokluk hissi sağlar. Tam tahıllı besinlerin, özellikle tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgurun tüketimi, kan şekerini dengede tutarak gün içindeki dalgalanmaları önler ve açlık hissini azaltır" dedi.

SUSUZLUK EN ÖNEMLİ SORUN

Sadece besinlerin değil, su tüketiminin de önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Gün içinde kaybedilen suyu yerine koymak için iftardan sonra 1,5-2 litre su tüketmek gerekiyor. Şeker ve tuz oranları yüksek olan besinler gün içinde susuzluk ve açlık hissini artırabileceği için bu tür yiyeceklerden kaçınmak faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

SIVI KAYBINI ARTIRAN İÇECEKLERDEN KAÇININ

İftardan sahura kadar geçen sürede sıvı tüketiminin aralıklı olarak yapılması gerektiğini belirten Öztürk, "Çorba, ayran, süt, yoğurt gibi sıvı ama besin değeri yüksek yiyecekler tercih edilmeli. Çay, kahve ve gazlı içecekler gibi kafein içeriği yüksek içecekler su kaybını artırdığı için Ramazan ayında sınırlı tüketilmelidir. Ayrıca su oranı yüksek meyveler hem enerji hem de sıvı ihtiyacını karşılar" tavsiyelerinde bulundu.

TATLI SEÇERKEN DİKKAT EDİN

Oruç sonrası tatlı tüketme isteğinin de normal olduğunu belirten Öztürk, "Bu ihtiyacı sütlü tatlılarla karşılamak hem protein hem de enerji sağlar. İkinci tercih olarak meyve veya az şekerle hazırlanmış meyveli tatlılar düşünülebilir. Şerbetli tatlılar ise kan şekerini hızlıca yükseltip düşürdüğü için daha az tercih edilmelidir" önerisinde bulundu.

Tüm gün süren açlığın ardından hızlı yemek yemenin sindirim sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Öztürk, "Hurma, zeytin gibi besinlerle oruç açıldıktan sonra tarhana, yayla ve kurubaklagilli çorbalar sindirimi kolaylaştırır. Ana yemeğe geçmeden önce kısa bir dinlenme sindirim sisteminin zorlanmasını engeller. Yemekten sonra yapılacak kısa yürüyüşler ve bitki çayları da sindirim sürecine yardımcı olur" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ramazanda halsizliğe ne iyi gelir?
Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler; vücudun besinlerden enerji elde etmesine yardımcı olan magnezyum ve B vitaminleri açısından zengindir. Sahur ya da iftar sonrası ara öğüne kuruyemiş ekleyerek orucun neden olduğu yorgunluk ve halsizliğin önlenmesine katkıda bulunabilirsiniz.
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#Sağlık
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