Rapor alımlarında yeni dönem 26 Mayıs'ta başladı: Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı, rapor alma sürecinde yeni bir dönemi başlattı. Artık ileri yaştaki veya yatağa bağımlı hastalar, sağlık raporlarını evden çıkmadan alabilecek. Bakan Memişoğlu 26 Mayıs'ta başlayan yeni dönemin ayrıntılarını duyurdu.

Mersin’de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalar için rapor alma sürecinde ezber bozan bir uygulamayı duyurdu. 26 Mayıs itibarıyla başlatılan yeni sistemle, 80 yaş üzeri bireylerin sağlık raporları evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan yenilenmeye başladı.

26 MAYIS'TA RAPOR ALIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Bakan Memişoğlu, Mardin Valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımızı yormadan, sağlık raporlarını elektronik sistem üzerinden yeniliyoruz. Gerekli belgeleri tamamlamadan önce bile raporlarını ulaştırıyoruz” diyerek yeni sistemi duyurdu.

Memişoğlu şunları belirtti:

"26 Mayıs'tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık. Böylece 80 yaşın üstündeki yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarının hem de bakım ve tedavilerinin devamını sağlayacağız. Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık"

"AMACIMIZ KORUYUCU SAĞLIK"

Yeni dönemde evde sağlık ekiplerinin, yaşlı bireylerle doğrudan iletişime geçerek raporları ulaştıracağını ifade eden Bakan, “Amacımız sadece tedavi değil, sağlıklı yaşamı da öğretmek. Koruyucu sağlık hizmetlerinde artık daha proaktif bir model benimsiyoruz” diye konuştu.

Mardin’e yapılan sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, şehir hastanesinden ilçelerdeki devlet hastanesi projelerine kadar birçok yeni tesisin yolda olduğunu, 2026’nın ilk çeyreğinde Mardin Şehir Hastanesi'nin hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan ayrıca, sezaryen oranlarını azaltmayı, doğurganlığı artırmayı, sağlıklı beslenme ve kilo yönetimini yaygınlaştırmayı hedefleyen çalışmalara da toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini belirtti.