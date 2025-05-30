Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Rapor alımlarında yeni dönem 26 Mayıs'ta başladı: Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı, rapor alma sürecinde yeni bir dönemi başlattı. Artık ileri yaştaki veya yatağa bağımlı hastalar, sağlık raporlarını evden çıkmadan alabilecek. Bakan Memişoğlu 26 Mayıs'ta başlayan yeni dönemin ayrıntılarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 19:02

Mersin’de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalar için rapor alma sürecinde ezber bozan bir uygulamayı duyurdu. 26 Mayıs itibarıyla başlatılan yeni sistemle, 80 yaş üzeri bireylerin sağlık raporları evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan yenilenmeye başladı.

Rapor alımlarında yeni dönem 26 Mayıs'ta başladı: Bakan Memişoğlu duyurdu

26 MAYIS'TA RAPOR ALIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Bakan Memişoğlu, Mardin Valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımızı yormadan, sağlık raporlarını elektronik sistem üzerinden yeniliyoruz. Gerekli belgeleri tamamlamadan önce bile raporlarını ulaştırıyoruz” diyerek yeni sistemi duyurdu.
Memişoğlu şunları belirtti:

"26 Mayıs'tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık. Böylece 80 yaşın üstündeki yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarının hem de bakım ve tedavilerinin devamını sağlayacağız. Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık"

Rapor alımlarında yeni dönem 26 Mayıs'ta başladı: Bakan Memişoğlu duyurdu

"AMACIMIZ KORUYUCU SAĞLIK"

Yeni dönemde evde sağlık ekiplerinin, yaşlı bireylerle doğrudan iletişime geçerek raporları ulaştıracağını ifade eden Bakan, “Amacımız sadece tedavi değil, sağlıklı yaşamı da öğretmek. Koruyucu sağlık hizmetlerinde artık daha proaktif bir model benimsiyoruz” diye konuştu.

Mardin’e yapılan sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, şehir hastanesinden ilçelerdeki devlet hastanesi projelerine kadar birçok yeni tesisin yolda olduğunu, 2026’nın ilk çeyreğinde Mardin Şehir Hastanesi'nin hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan ayrıca, sezaryen oranlarını azaltmayı, doğurganlığı artırmayı, sağlıklı beslenme ve kilo yönetimini yaygınlaştırmayı hedefleyen çalışmalara da toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.