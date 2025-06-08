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Sağlık
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 | Banu İriç

Rapor yok, sıra bekleme yok! Bakan Memişoğlu yeni programı duyurdu

Yaşlı bireylerin sağlıklarını koruyarak yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı yeni bir program başlatıyor. "Sağlıklı Yaşlanma" adı verilen programla, yaşlılara hem bilinçli yaşam alışkanlıkları kazandırılması hem de sağlık hizmetlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

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Rapor yok, sıra bekleme yok! Bakan Memişoğlu yeni programı duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 18:27

Yaşlı bireyler için hastane sırası çilesi sona eriyor. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı yeni program sayesinde artık randevu almaya ya da hastaneye gitmeye gerek kalmadan sağlık hizmeti evlere kadar ulaştırılıyor.

Rapor yok, sıra bekleme yok! Bakan Memişoğlu yeni programı duyurdu

"SAĞLIKLI YAŞLANMA" PROGRAMI HAYATA GEÇİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla "Sağlıklı Yaşlanma" programını hayata geçireceklerini açıkladı. Anadolu Ajansı’na konuşan Memişoğlu, yeni programın yaşlılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediğini ve toplumun bu konudaki duyarlılığını desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Rapor yok, sıra bekleme yok! Bakan Memişoğlu yeni programı duyurdu

SAĞLIK HİZMETİ EVE TAŞINIYOR

Türk toplumunun yaşlılarına duyduğu derin saygıya vurgu yapan Memişoğlu, "İnsanların yaşlandıkça da sağlıklı kalabilmesi mümkün. Bu programla birlikte, yaşlı bireyler hem bilinçlenecek hem de sağlıklarını koruyacak yolları öğrenmiş olacak" dedi.

Memişoğlu ayrıca, 80 yaş üzerindeki bireyler ile yatağa bağımlı hastalara uzun süredir sunulan evde sağlık hizmetlerinin kapsamını daha da genişlettiklerini belirtti. “Hastaneye gitmesi risk taşıyan veya evden çıkmakta zorlanan vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerini evlerine taşıyoruz. İlaçlarını ve sağlık raporlarını evlerine götürüyoruz” açıklamasında bulundu.

RANDEVUYLA UĞRAŞMAYA GEREK KALMAYACAK

Bakan Memişoğlu, ilaç ve rapor süreçlerinin artık elektronik sistem üzerinden sıkı şekilde takip edildiğini ve vatandaşların hastane randevuları ya da belge yenilemeleriyle uğraşmak zorunda kalmadığını vurguladı. “Rapor süresi dolmadan biz gerekli işlemleri başlatıyoruz. Böylece hem yaşlı bireyleri hem de onlara bakan yakınlarını yormadan süreci yönetiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı, yalnızca hastaların değil, onlara bakım sağlayan aile bireylerinin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, evde sağlık hizmetlerinin bu yönüyle sosyal bir destek ağına dönüştüğünü belirtti.

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ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#kemal memişoğlu
#sağlık hizmeti
#Yaşlı Bireyler
#Evde Sağlık
#Sağlıklı Yaşlanma
#Hastane Sırası
#Elektronik Sistem
#Sağlık
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