Sabah kalkınca gözünü ovuşturanlar dikkat! Masum gibi görünen bu hareket körlüğe davetiye çıkarıyor

05 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:28

Sabah kalkar kalkmaz veya gün içinde bir şekilde gözünüzü ovuşturuyorsanız, tehlikede olabilirsiniz. Uykunuz açılsın diye veya gözünüzü kaşımak için yaptığınız bu hareket, zararsız ziyansız gibi gözükse de aslında körlüğe kadar uzanan göz hastalıklarına neden olabilir.

Sivilce lekeleri neden olur, nasıl geçer? Sivilce lekelerine ne iyi gelir?

Sivilce lekeleri neden olur, nasıl geçer? Sivilce lekelerine ne iyi gelir?

Farkında olmadan, refleks olarak yaptığınız bazı alışkanlıklar, sağlığınızı ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Bunların başında ise, riskli olabileceğini belki de aklınızın ucundan bile geçirmediğiniz bir hareket var: sabahları veya gün içinde gözleri sık sık ovuşturmak. "Ne var canım bunda" diye düşünüyorsanız, hemen acele etmeyin.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi'ne göre bu alışkanlık, ilerleyen dönemlerde büyük görme problemlerine, hatta ve hatta cerrahi müdahaleye neden olabilecek bir hastalık olan "keratokonus" riskini artırıyor. Peki keratokonus hastalığı nedir ve göz ovuşturmakla bağlantısı ne?

GÖZ OVUŞTURMAK, KERATOKONUS NEDENLERİ ARASINDA

Keratokonus, gözün ön kısmındaki saydam kornea tabakasının incelip dışa doğru konik bir şekil alması sonucu gelişen ciddi bir göz hastalığı. Genetik faktörlerin yanı sıra gözlerin sık sık ovuşturulması, kornea tabakasında incelmeye neden olarak keratokonus oluşumunu tetikleyebiliyor.

Uzmanlar, keratokonusun genç yaşlarda tespit edilmesi halinde hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılabileceğini vurguluyor. İlk aşamalarda uygulanan basit tıbbi müdahaleler, kornea nakline gerek kalmadan sorunun çözülebilmesine olanak tanıyor. Ancak hastalık ilerlediğinde, durumun ciddiyeti nedeniyle kornea nakli gibi büyük cerrahi müdahalelere başvurulabiliyor.

DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ ŞART

Keratokonusun tehlikeli yanlarından biri de erken aşamalarda dışarıdan anlaşılmasının oldukça zor olması olarak biliniyor. Genellikle insanlar gözlerinde gelişen bu sorunu ileri aşamaya ulaştığında fark edebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, düzenli göz muayenesi yapılmasını ve gerektiğinde göz topografisi gibi detaylı görüntüleme yöntemlerine başvurulmasını öneriyor.

Dolayısıyla göz sağlığı için küçük gibi görünen bu alışkanlıktan vazgeçmek büyük bir öneme sahip. Gözlerinizi ovuşturmak yerine, bu isteği tetikleyen etkenleri göz önünde bulundurup, uzman bir hekimin izni doğrultusunda göz damlası ya da soğuk kompres gibi yöntemleri tercih edebilirsiniz.