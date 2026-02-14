Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sabah uyanır uyanmaz kahve içenler büyük hata yapıyor! Vücudunuzu 'stres topuna' çevirmemek için o ilk yudumu bu saatte alın

Şubat 14, 2026 16:00
1
Sabah uyanır uyanmaz kahve içenler büyük hata yapıyor! Vücudunuzu 'stres topuna' çevirmemek için o ilk yudumu bu saatte alın

Gözlerini açar açmaz mutfağa koşup kahve makinesinin düğmesine basanlardan mısınız? "Kahve içmeden ayılamıyorum" cümlesi, modern insanın en sık kurduğu cümlelerden biri. Ancak bilim insanları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vücuda kafein yüklemenin, biyolojik saatinize atılmış bir atom bombası etkisi yarattığını söylüyor. Uyanır uyanmaz içilen kahve, vücudun doğal uyanma hormonunu baskılayarak sizi gün boyu daha stresli, daha kaygılı ve paradoksal bir şekilde daha yorgun hale getiriyor. İşte kahve keyfinizi zehre dönüştüren o hormonal çatışma ve ilk yudum için beklemeniz gereken "altın saat" aralığı.

2
Sabah uyanır uyanmaz kahve içenler büyük hata yapıyor! Vücudunuzu 'stres topuna' çevirmemek için o ilk yudumu bu saatte alın

Kahve, içerdiği kafein ve antioksidanlarla doğru tüketildiğinde sağlığa sayısız faydası olan mucizevi bir içecektir. Ancak zamanlama, en az kahvenin kalitesi kadar önemlidir. Birçoğumuz sabah yataktan kalktığımızda hissettiğimiz o sersemliği (uyku ataleti) atmak için hemen kahveye sarılırız. Bu ritüel, psikolojik olarak bizi iyi hissettirse de fizyolojik olarak vücudumuzun doğal ritmine (sirkadiyen ritim) ters düşer. İnsan vücudu, sabah uyanmak için dışarıdan bir uyarıcıya ihtiyaç duymaz; çünkü kendi doğal uyarıcısını, yani "Kortizol" hormonunu üretir. Kortizol, halk arasında "stres hormonu" olarak bilinse de aslında sabahları bizi yataktan kaldıran, kan şekerini düzenleyen ve enerji veren hayati bir yakıttır. Sabah gözünüzü açtığınız andan itibaren, vücudunuzdaki kortizol seviyesi hızla yükselmeye başlar ve uyanmanızdan yaklaşık 30 ila 45 dakika sonra zirve noktasına ulaşır. Bu fenomene bilimsel olarak "Kortizol Uyanma Tepkisi" (Cortisol Awakening Response) adı verilir. Sorun, tam da bu doğal zirve anında vücuda dışarıdan kafein sokulduğunda başlar.

3
Sabah uyanır uyanmaz kahve içenler büyük hata yapıyor! Vücudunuzu 'stres topuna' çevirmemek için o ilk yudumu bu saatte alın

KAFEİN VE KORTİZOLÜN TEHLİKELİ ÇARPIŞMASI

Vücudunuz zaten doğal olarak en uyanık ve en tetikte olduğu (kortizolün zirve yaptığı) bir anda kahve içtiğinizde, iki güçlü uyarıcıyı birbirine çarptırmış olursunuz. Bu durumun iki temel zararı vardır. Birincisi, vücudunuzun kafeine karşı tolerans geliştirmesidir. Vücut, "Zaten kortizolüm yüksek, bu ekstra uyarıcıya ihtiyacım yok" diyerek kafeinin etkisini köreltir. Bu da zamanla aynı uyanıklığı hissetmek için daha fazla kahve içmenize, yani kafein bağımlılığınızın artmasına neden olur. İkincisi ve daha önemlisi, halihazırda yüksek olan kortizol seviyesini kafeinle daha da yukarı tırmandırmaktır. Aşırı yükselen kortizol, vücudu gereksiz bir "savaş ya da kaç" moduna sokar. Bu da sabahın erken saatlerinde ellerde titreme, kalp çarpıntısı, anlamsız bir kaygı hissi ve huzursuzluk (anksiyete) olarak size geri döner. Yani uyanmak isterken, vücudunuzu büyük bir stres havuzunun içine atmış olursunuz. Ayrıca bu erken kortizol patlaması, öğleden sonra yaşanacak enerji çöküşünün (crash) de habercisidir.

4
Sabah uyanır uyanmaz kahve içenler büyük hata yapıyor! Vücudunuzu 'stres topuna' çevirmemek için o ilk yudumu bu saatte alın

ÖĞLEDEN SONRA GELEN ANİ YORGUNLUK

Sabah uyanır uyanmaz içilen kahvenin bedeli, genellikle öğle yemeğinden sonra ödenir. Kafein, beyindeki yorgunluk sinyallerini taşıyan "adenozin" reseptörlerini geçici olarak bloke eder. Ancak kafeinin etkisi geçtiğinde (ki sabah erken içildiğinde öğleye doğru geçer), bloke edilen o adenozinler bir barajın kapakları açılmışçasına hücuma geçer. Aynı zamanda sabah yapay olarak yükseltilen kortizol seviyesi de hızla düşer. Bu çifte etki, saat 14.00-15.00 civarında dayanılmaz bir uyku hali, konsantrasyon bozukluğu ve halsizliğe neden olur. Birçok insan bu noktada tekrar kahveye sarılır ve böylece gün boyu süren, gece uykusunu da bozan kısır bir döngü başlar.

5
Sabah uyanır uyanmaz kahve içenler büyük hata yapıyor! Vücudunuzu 'stres topuna' çevirmemek için o ilk yudumu bu saatte alın

İDEAL KAHVE SAATİ: 09.30 - 11.30 ARASI

Peki, kahveyi ne zaman içmeliyiz? Bilim insanlarına ve kronobiyoloji uzmanlarına göre, günün ilk kahvesini içmek için en ideal zaman, uyanmanızdan en az 90 dakika sonrasıdır. Ortalama bir insan için (sabah 07.00-08.00 gibi uyanan biri) kortizol seviyelerinin düşmeye başladığı ve vücudun doğal bir enerji desteğine ihtiyaç duyduğu saat aralığı 09.30 ile 11.30 arasıdır. Bu saatlerde içilen kahve, kortizol üretimine müdahale etmez, tam tersine düşen enerjiyi toparlayarak size gerçek ve sürdürülebilir bir zindelik sağlar. Bu saat aralığında alınan kafein, adenozin birikimini de daha dengeli yönetmenize yardımcı olur. Eğer sabah kalktığınızda mutlaka sıcak bir şeyler içmek istiyorsanız, ilk 90 dakika boyunca büyük bir bardak ılık su içerek gece susuz kalan vücudunuzu nemlendirmek, metabolizmanızı kahveden çok daha sağlıklı ve etkili bir şekilde uyandıracaktır. Unutmayın, kahve bir keyif aracıdır, biyolojik saatinizi bozan bir zorunluluk olmamalıdır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.