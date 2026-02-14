Sabah uyanır uyanmaz kahve içenler büyük hata yapıyor! Vücudunuzu 'stres topuna' çevirmemek için o ilk yudumu bu saatte alın

KAFEİN VE KORTİZOLÜN TEHLİKELİ ÇARPIŞMASI

Vücudunuz zaten doğal olarak en uyanık ve en tetikte olduğu (kortizolün zirve yaptığı) bir anda kahve içtiğinizde, iki güçlü uyarıcıyı birbirine çarptırmış olursunuz. Bu durumun iki temel zararı vardır. Birincisi, vücudunuzun kafeine karşı tolerans geliştirmesidir. Vücut, "Zaten kortizolüm yüksek, bu ekstra uyarıcıya ihtiyacım yok" diyerek kafeinin etkisini köreltir. Bu da zamanla aynı uyanıklığı hissetmek için daha fazla kahve içmenize, yani kafein bağımlılığınızın artmasına neden olur. İkincisi ve daha önemlisi, halihazırda yüksek olan kortizol seviyesini kafeinle daha da yukarı tırmandırmaktır. Aşırı yükselen kortizol, vücudu gereksiz bir "savaş ya da kaç" moduna sokar. Bu da sabahın erken saatlerinde ellerde titreme, kalp çarpıntısı, anlamsız bir kaygı hissi ve huzursuzluk (anksiyete) olarak size geri döner. Yani uyanmak isterken, vücudunuzu büyük bir stres havuzunun içine atmış olursunuz. Ayrıca bu erken kortizol patlaması, öğleden sonra yaşanacak enerji çöküşünün (crash) de habercisidir.