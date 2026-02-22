‘Sabahları aç karnına limonlu su içiyorum ve zayıflıyorum’ diyenler dikkat! Farkında olmadan midenize bakın neler yapıyormuşsunuz

Sağlıklı yaşam trendleri arasında en popüler ve en masum görüneni şüphesiz "limonlu su"dur. Sabah uyanır uyanmaz, henüz mide boşken içilen limonlu suyun metabolizmayı hızlandırdığına, toksinleri attığına ve yağ yakımını başlattığına inanılır. Bu iddiaların bir kısmı doğru olsa da, madalyonun görünmeyen yüzünde "sitrik asit" gerçeği yatar. Limon, pH değeri 2 civarında olan, yani asiditesi oldukça yüksek bir meyvedir. Mideniz, gece boyunca boş kaldığında kendi asit seviyesini dengeler ve koruyucu mukus tabakasını yeniler. Ancak siz, uyanır uyanmaz bu hassas dengeye dışarıdan ekstra bir asit bombası (limonlu su) attığınızda, mide duvarını koruyan o tabakayı inceltmeye başlarsınız. Bu durum, özellikle midesi hassas olanlar için gastrit, reflü ve hatta ülserin kapılarını aralayan tehlikeli bir süreçtir.