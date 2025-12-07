NEDEN DAHA YORGUN UYANIYORSUNUZ?

Uykumuz, birbirini takip eden evrelerden oluşur ve her evrenin beyin sağlığı için ayrı bir önemi vardır. Sabah alarmı ilk çaldığında, genellikle uykunun son evresi olan REM (Hızlı Göz Hareketi) uykusunun sonlarına yakınsınızdır ve vücudunuz uyanmaya hazırlanmaktadır. Ancak alarmı erteleyip tekrar uykuya daldığınızda, beyniniz yeni bir uyku döngüsü başlatır. Sorun şu ki, bir uyku döngüsü ortalama 90 dakika sürer. Siz 10 dakika sonra tekrar uyanmaya çalıştığınızda, beyninizi bu yeni döngünün en derin ve en yoğun yerinde, yani "derin uyku" aşamasında zorla uyandırmış olursunuz. Bu durum, tıpta "uyku ataleti" (sleep inertia) olarak adlandırılan duruma yol açar. Uyku ataleti, beynin uyanık duruma geçmekte zorlandığı, algıların kapalı olduğu, karar verme yetisinin zayıfladığı o sersemleme halidir. Alarmı her ertelediğinizde, beyninizi tekrar tekrar bu yarım kalmış döngülerin içine sokar ve onu "uyku sarhoşluğu"na sürüklersiniz. Sonuç olarak, yataktan kalktığınızda dinlenmiş değil, aksine dayak yemiş gibi yorgun hissedersiniz ve bu etki kafein alsanız bile saatlerce sürebilir.