Sabahları yorgun uyananlar dikkat! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Ne yaparsanız yapın sabahları yorgun bir şekilde uyanıyorsanız, dikkat! Son zamanların en büyük sorunu haline gelen yorgunluk, yalnızca gün içerisinde değil, aynı zamanda uykuda da kendini gösterebiliyor.
Bugün birçok vatandaş sabahları alarm çaldığında yataktan kalkmakta güçlük çekiyor. Sizde uzun süre dinlenmiş olmanıza rağmen uykularınız yetmiyor ve sürekli yorgun kalkıyorsanız, Atlas Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Elikara’nın söylediklerine mutlaka bir kulak vermelisiniz.
Günümüzde birçok kişi 7-8 saat uyuduğu halde sabah dinlenmiş uyanamadığını, aksine yorgun olduğunu söylüyor.
Atlas Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Elikara ise sabahları yorgun uyanan vatandaşlara dikkat çekiyor. Elikara, sabahları yorgun uyananları şu ifadelerle uyardı: “Sabah yorgun uyanmanın arkasında genellikle fark edilmeyen sağlık ve yaşam tarzı sorunları bulunuyor. Yapılan araştırmalar, özellikle uyku kalitesi, stres düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının sabah yorgunluğu üzerinde doğrudan etkili olduğunu gösteriyor”
Hepimizin en az bir kere bile olsa sabahları yorgun uyandığı olmuştur. Sabahları yorgun uyanmanın belli başlı nedenleri bulunmaktadır.
Atlas Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Elikara, sabahları yorgun uyanmanın nedenlerini anlattı. Sabahları yorgun uyanmanın en yaygın 3 kritik nedeni olduğunu belirten Elikara, “Bu nedenler doğru şekilde ele alındığında, kısa sürede daha enerjik ve dinç uyanmak mümkün olabiliyor” şeklinde konuştu.
Atlas Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Elikara’nın sabahları yorgun uyanmak ile alakalı dikkat çektiği 3 kritik uyarı bulunuyor.
Bu uyarılar arasında ‘Kalitesiz uyku ve düzensiz uyku saatleri’, ‘Stres ve zihinsel yorgunluk’ ve ‘Vitamin eksikliği ve yanlış beslenme’ gibi önemli faktörler yer alıyor. Size sabahları sürekli yorgun bir şekilde uyanıyorsanız, bu 3 kritik uyarıya mutlaka dikkat etmelisiniz. Uyarıları dikkate aldığınız taktirde sabahları daha dinç ve canlı uyandığınızı fark edeceksiniz.
Sabahları yorgun uyanmanın en kritik nedenleri arasında yer alan ‘Kalitesiz uyku ve düzensiz uyku saatleri’ hakkında Yeşim Elikara şu ifadelere yer veriyor:
“Sabah yorgun uyanmanın en önemli nedeni, uyku süresinden çok uyku kalitesidir. Birçok kişi 7-8 saat uyuduğunu düşünse de, aslında gece boyunca sık sık uyanıyor veya derin uykuya geçemiyor. Bu durum vücudun dinlenmesini engelliyor ve sabah yorgunluk hissine yol açıyor. Gece geç saatlere kadar telefon ve bilgisayar kullanmak, yatmadan önce ağır yemek yemek, düzensiz uyku saatleri, karanlık olmayan ortamda uyumak, gürültülü ve sıcak bir odada uyumak uyku kalitesini düşürüyor. Uyku sırasında vücut kendini yeniler, bağışıklık sistemi güçlenir ve beyin dinlenir.
Ancak uyku bölündüğünde bu süreç tamamlanamaz. Bu nedenle kişi sabah kalktığında sanki hiç uyumamış gibi hissedebilir. Sağlıklı bir uyku için her gün aynı saatte yatıp kalkmak, yatmadan en az 1 saat önce ekran kullanımını bırakmak ve uyku ortamını karanlık hale getirmek oldukça önemlidir. Ayrıca akşam saatlerinde kafein tüketimini azaltmak da daha kaliteli uykuya yardımcı olur.”
Yeşim Elikara, sabahları yorgun uyanmanın bir diğer nedeni ‘Stres ve zihinsel yorgunluk’ hakkında ise şu şekilde konuşuyor:
“Sabah yorgun uyanmanın ikinci önemli nedeni ise stres ve zihinsel yorgunluktur. Gün içinde yaşanan yoğun stres, iş baskısı, ekonomik kaygılar veya kişisel sorunlar gece boyunca beynin dinlenmesini engelleyebilir. Bu durum uyku süresi yeterli olsa bile kişinin sabah bitkin uyanmasına neden olur. Uzmanlar, stresli bireylerin uyku sırasında bile zihinsel olarak aktif kaldığını belirtiyor. Beyin sürekli düşünmeye devam ettiği için derin uyku evresine geçmek zorlaşıyor.
Bu da sabahları halsizlik, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve enerji düşüklüğü olarak kendini gösteriyor. Stres kaynaklı sabah yorgunluğunun en yaygın belirtileri ise; sabah kalkmakta zorlanma, gün boyu uyku hali, konsantrasyon eksikliği, sinirlilik ve huzursuzluk, baş ağrısı ve kas gerginliğidir. Stresle başa çıkmak için düzenli yürüyüş, nefes egzersizleri ve günlük planlama yapılması çok önemli. Özellikle akşam saatlerinde zihni rahatlatacak aktiviteler yapmak, uyku kalitesini artırarak sabah daha dinç uyanmaya yardımcı olabilir.”
Sabahları yorgun uyanmanın üçüncü kritik nedeni ‘Vitamin eksikliği ve yanlış beslenme’ faktörüne değinen Yeşim Elikara, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“Sabah yorgun uyanmanın üçüncü kritik nedeni ise vitamin eksikliği ve dengesiz beslenmedir. Özellikle B12 vitamini, D vitamini, demir ve magnezyum eksikliği, kronik yorgunluk hissine yol açabiliyor. Bu eksiklikler vücudun enerji üretimini olumsuz etkileyerek sabahları halsizlik oluşturuyor. Düzensiz beslenen ve fast-food ağırlıklı diyet yapan kişilerde sabah yorgunluğunun daha sık görülüyor. Ayrıca yeterince su içmemek de vücudun susuz kalmasına ve enerji düşüklüğüne neden olabiliyor.
Eğer, sürekli halsizlik, baş dönmesi, kas güçsüzlüğü, konsantrasyon problemi, solgunluk ve isteksizlik varsa nedeni vitamin eksikliği ve yanlış beslenme kaynaklı olabilir. Dengeli beslenme insanların sabah enerjisini artırır. Özellikle kahvaltıda protein, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidrat tüketmek gün boyu enerji sağlar. Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, ceviz ve zeytin gibi besinler sabah yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur.”
Sabahları her ne kadar yorgun uyanırsanız uyanın bu durum tamamen sizin elinizde!
Günlük hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler, uyku kalitenizde ve vücudunuzda büyük farklılık oluşturacak. Özellikle uyku düzeni, beslenme ve stres yönetimi birlikte ele alındığında kısa sürede olumlu sonuçlar elde edebileceksiniz. Sizde sabahları yorgun uyanmak istemiyorsanız, bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz: