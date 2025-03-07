Saç sağlığı için doğru beslenme çok önemli! Saç bakım ürünleri yeterli değil

Saç sağlığı sadece dış bakım ürünleriyle değil, doğru beslenmeyle de doğrudan bağlantılı. Diyetisyen Hande Selin Ok, güçlü, parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmanın yolunun protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir beslenme düzeninden geçtiğini belirtti. Ok, "Saç dökülmesine ne iyi gelir?" ve "Saç dökülmesi neden olur?" gibi sorulara da cevap vererek, saç sağlığı için dikkat edilmesi gereken kriterleri açıkladı.

Saçlarınızın sağlıklı, parlak ve güçlü olması için sadece bakım ürünleri yeterli değil. Saç sağlığının korunmasında beslenme de büyük rol oynuyor. Diyetisyen Hande Selin Ok, sağlıklı, parlak, güç saçlara sahip olmak için protein, vitamin ve mineral açısından zengin bir beslenme düzeni oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Saç derisinin kurumaması, saçların dökülmemesi, kırılmaması ve mat olmaması için şampuanın ve bakım ürünlerinin doğru seçilmesi gerektiğini belirten Ok, sadece bu ürünlerin yeterli olmadığını, "Gür, hacimli, parlak görünüme sahip sağlıklı saçlar için saç yapısını koruyup güçlendirecek gıdaları sofranızdan eksik etmeyin" ifadeleri ile açıkladı.

"YETERSİZ BESLENME SAÇ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLER"

Sadece kadınların değil erkeklerin de parlak ve güçlü, dökülmeyen, kırılmayan, çabuk uzayan saçlara sahip olmak istediğini belirten Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, yetersiz beslenmenin saç sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Dengeli beslenmenin öneminin saç sağlığında da ortaya çıktığını vurgulayan diyetisyen Ok, saçları çok dökülen, çabuk kırılan, geç uzayan ve parlamayan insanların, beslenmesinde hatalar ya da eksiklikler olabileceğini sözlerine ekledi.

"Sağlıklı saçlara giden yol mideden geçiyor" diyen Ok, sağlıklı saçlar için yeterli proteini almanın şart olduğunu anlattığı açıklamasında, saçın yapısının yüzde 80'inin, saç yapısında doğal olarak bulunan 'keratin adlı proteinin' oluşturduğu bilgisini paylaştı. Keratinin saç tellerini kalınlaştırıp kırılmaları azalttığını, saçların daha parlak ve canlı görünüme sahip olmasını sağladığını vurgulayan Ok, proteinin tahıl ürünlerinden, süt, yoğurt, yumurta, havuç, brokoli, fasulye, kabuklu yemişler tüketerek alınabileceğini bildirdi.

Ok ayrıca, Omega-3, 6, 9 esansiyel yağ asitlerinin eksikliğinin saç dökülmesine yol açtığını ifade ederken palamut, somon, uskumru, semizotu, kabak çekirdeği, keten tohumunun iyi birer omega-3 kaynağı olduğunu anımsattı. "A, D, C, B 6, B 12 vitaminleri, demir, selenyum, bakır, çinko gibi minerallerden zengin besinler saç dostudur" dedi.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER ALINMALI?

Sağlıklı saçlar için hangi vitamin ve minerallerin alınması gerektiğini de söyleyen diyetisyen Ok, B6 vitamininin saç derisinin hücre oluşmasını destekleyip oksijenlenmesine yardımcı olduğunu belirtti. B6'nın saç üretmeyi desteklediğini vurguladı. Kuru baklagillerde özellikle de nohutta, süt ve süt ürünlerinde, kırmızı ve beyaz ette, deniz ürünlerinde, yumurta, süt ve süt ürünlerinde, bezelye, ıspanak, havuçta, tüm tahıllarda, kabuklu kuru yemişlerde bulunduğunu dile getirdi.

Vücudun tüm hücrelerine olduğu gibi saç köklerine de besin sağlayarak saçların uzamasını destekleyen B12 vitamininin en çok karides, midye gibi kabuklu deniz ürünlerinde olduğunu kaydeden Ok, aynı zamanda yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinde, yağsız sığır etinde, alabalıkta, ton balığında da bolca bulunduğu bilgisini aktardı.

SAÇ DÖKÜLMESİ SEBEPLERİ ARASINDA ÇİNKO VE DEMİR EKSİKLİĞİ

Saç dökülmesi sebebi olarak çinko ve demir eksikliğini gösteren diyetisyen Ok, çinko için balık, kabuklu deniz ürünleri, yoğurt peynir gibi süt ürünleri, kümes hayvanları, kırmızı et, yer fıstığı, ceviz, kabak çekirdeği tüketilebileceğini; pazı, ıspanak, brüksel lahanası, lahana, brokoli, kuşkonmaz gibi sebzeler, kuru baklagiller, kuru kayısı gibi meyve kuruları, yağlı tohumları, domates, kırmızı et, yumurta ve pekmezin de demirden zengin yiyecekler olduğunu söyledi.

Saç derisinin canlanmasında ve kepeğin önlenmesinde selenyum mineralinin etkili olduğunun altını çizen Ok, soğan, sarımsak, turp, mantar, kereviz, lahana, salatalık, balık, tam tahıllar, yumurta ve ay çekirdeğinden selenyum alınabileceğini ifade etti.

Saç dökülmesine sebep olan bir diğer durumun da bakır eksikliği olduğuna dikkati çeken Ok, bakırın ise kuru baklagiller, tam tahıllar, kuru meyveler, karaciğer, deniz ürünleri, patates ve yağlı tohumlardan alınabileceğini sözlerine ekledi.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Diyetisyen Ok'un açıklamasına göre A vitamini saç dökülmesine karşı koruyucu bir vitamin olup, saç tellerinin yenilenmesini sağlıyor. Kırmızı etlerde, balıkta, yumurtada, süt ve yoğurtta, maydanoz, roka, tere, brokoli, ıspanak gibi sebzelerde, kavun, kayısı, şeftali gibi meyvelerde bulunuyor.

Ayrıca E vitamininin kan akışını hızlandırarak saçların hızlı uzamasına destek verdiğini belirten Ok, yer fıstığı, ay çekirdeği, yeşil yapraklı sebzeler ve bitkisel yağlardan bu vitaminin temin edilebileceğini vurguladı. Ok, saç sağlığı için dikkat edilmesi gereken diğer kriterleri anlattığı açıklamasını şöyle tamamladı:

"Saç sağlığını korumak için magnezyum olmazsa olmaz minerallerdendir. Magnezyum kuru baklagillerde, et, süt, yumurtada, balıkta, tam tahıllarda, kabak çekirdeğinde, ay çekirdeğinde, fasulye, patates, brokolide, çikolatada bulunur. D vitamini de saç için gerekli vitaminlerin başında gelir. Doğru zamanda güneşlenerek vücudunuzun D vitamini sentezi yapmasını sağlayabilir, D vitamini için peynir, süt, yumurta sarısı, yağlı balıklar tüketebilirsiniz.

Saçların gür ve parlak olmasında C vitamininin önemli bir yeri vardır. Saç derisindeki kan dolaşımının desteklenmesinde görev alır, bu da saçların mat ve kuru olmasını önler. En önemli C vitamini kaynakları yeşil ve kırmızı biber, yeşil yapraklı sebzeler, domates, turunçgiller, kivi, çilek, kuşburnu, patatestir. Soframızda bu vitamin ve mineral zengini yiyeceklere yer vererek genel sağlığımızı koruduğumuz gibi sağlıklı, canlı, parlak saçlara sahip olabiliriz."