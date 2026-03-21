Sadece ağız tatlandırmak için değilmiş: Bayramlarda neden şeker ve tatlı dağıtılır? Asırlara dayanan geleneğin ardındaki sır ortaya çıktı

ŞÜKÜR BAYRAMINDAN ŞEKER BAYRAMINA

Ramazan ayının bitişiyle kutlanan bayramın asıl adı dini literatürde "Iyd-ı Fıtır" (Fıtır Bayramı) olarak geçer. Osmanlı döneminde ise bir ay boyunca tutulan orucun, nefis terbiyesinin ve sağlığın bir teşekkürü olarak bu bayrama "Şükür Bayramı" denilirdi.

Ancak Osmanlı Türkçesinde (Arap alfabesiyle yazılan Türkçede) "Şükür" (شكر) ve "Şeker" (شكر) kelimelerinin yazılışları birebir aynıdır. İkisi de "şın-kef-rı" harfleriyle yazılır. Zamanla, bayramlarda tatlı yeme alışkanlığının da artmasıyla birlikte, halk ve saray eşrafı metinlerdeki bu "Şükür Bayramı" ibaresini okurken, kelimenin tatlı ve keyifli çağrışımından etkilenerek "Şeker Bayramı" şeklinde telaffuz etmeye başlamıştır. Yani dilbilimsel bir okuma farklılığı, koca bir bayramın adını ve ruhunu tamamen değiştirmiş, şekeri bu kutlamaların mutlak başrolü haline getirmiştir.