Sadece bir içecek değil kalp düşmanı! 18-34 yaş arası için gizli tehlike

İçerdiği yüksek dozda kafein, şeker, guarana ve taurin gibi bileşenler nedeniyle insan sağlığına ciddi zararlar veren enerji içecekleriyle ilgili yeni araştırma yapıldı. Enerji içeceklerinden günlük olarak alınan enerji takviyelerinin gençler için tehlikeli bir alışkanlık olduğu hatta kalp sorunlarını tetiklediği ortaya çıktı.

ENERJİ İÇECEKLERİNE KALP KRİZİ RİSKİ

News'in haberine göre ABD FDA’nın 28 binden fazla rapor analizi sonucunda kafein ve uyarıcı madde oranı yüksek içecekler ve takviyelerle kalp durmasının diğer ürünlere göre yaklaşık 11 kat daha sık kaydedildiğini ve raporlarda kalp krizi veya anormal ritimlerden bahsedilme olasılığının birkaç kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmaların 18 ile 34 yaş arası gençleri kapsadığı belirtildi.

İÇENLERE TIBBİ ÇAĞRI

Amerikan Kalp Derneği toplantısı sonrası kardiyologlar durumu uyarı olarak nitelendirdi. Kullanıcıları toplam kafein alımlarını takip etmeye ve göğüs ağrısı, bayılma veya hızlı kalp atışı gibi belirtilerde tıbbi yardım almaya çağırdı.

KAHVEYLE AYNI DEĞİL!

UTHealth Houston spor kardiyoloğu Dr. John Higgins, enerji içeceklerinin kahveyle aynı güvenlik kategorisinde değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor. "Bunlar tamamen farklı bir konu" diyor. "Enerji içeceği şirketleri insanlara 120 miligram kafein içeren bir enerji içeceğinin 120 miligram kafein içeren bir kahveyle aynı olduğunu söylemeyi seviyor. Ancak giderek artan kanıtlar, bunların çok farklı kardiyovasküler etkileri olduğunu destekliyor."

ANİ KALP DURMALARI

Wall Street Journal'ın haberine göre ise önceki araştırmalar, ani kalp durması geçiren gençlerin yaklaşık beşte birinin düzenli olarak enerji içecekleri kullandığını ortaya koydu.