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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:22

Sadece bir içecek değil kalp düşmanı! 18-34 yaş arası için gizli tehlike

Enerji içecekleri üzerine yapılan yeni araştırmada 18-34 yaş arası gençler için uyarı yapıldı. ABD'de yapılan bir araştırmada enerji içeceklerinin kalbi tehlikeye soktuğu ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Sadece bir içecek değil kalp düşmanı! 18-34 yaş arası için gizli tehlike
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:22

İçerdiği yüksek dozda kafein, şeker, guarana ve taurin gibi bileşenler nedeniyle insan sağlığına ciddi zararlar veren enerji içecekleriyle ilgili yeni araştırma yapıldı. Enerji içeceklerinden günlük olarak alınan enerji takviyelerinin gençler için tehlikeli bir alışkanlık olduğu hatta kalp sorunlarını tetiklediği ortaya çıktı.

Sadece bir içecek değil kalp düşmanı! 18-34 yaş arası için gizli tehlike

ENERJİ İÇECEKLERİNE KALP KRİZİ RİSKİ

News'in haberine göre ABD FDA’nın 28 binden fazla rapor analizi sonucunda kafein ve uyarıcı madde oranı yüksek içecekler ve takviyelerle kalp durmasının diğer ürünlere göre yaklaşık 11 kat daha sık kaydedildiğini ve raporlarda kalp krizi veya anormal ritimlerden bahsedilme olasılığının birkaç kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmaların 18 ile 34 yaş arası gençleri kapsadığı belirtildi.

Sadece bir içecek değil kalp düşmanı! 18-34 yaş arası için gizli tehlike

İÇENLERE TIBBİ ÇAĞRI

Amerikan Kalp Derneği toplantısı sonrası kardiyologlar durumu uyarı olarak nitelendirdi. Kullanıcıları toplam kafein alımlarını takip etmeye ve göğüs ağrısı, bayılma veya hızlı kalp atışı gibi belirtilerde tıbbi yardım almaya çağırdı.

KAHVEYLE AYNI DEĞİL!

UTHealth Houston spor kardiyoloğu Dr. John Higgins, enerji içeceklerinin kahveyle aynı güvenlik kategorisinde değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor. "Bunlar tamamen farklı bir konu" diyor. "Enerji içeceği şirketleri insanlara 120 miligram kafein içeren bir enerji içeceğinin 120 miligram kafein içeren bir kahveyle aynı olduğunu söylemeyi seviyor. Ancak giderek artan kanıtlar, bunların çok farklı kardiyovasküler etkileri olduğunu destekliyor."

Sadece bir içecek değil kalp düşmanı! 18-34 yaş arası için gizli tehlike

ANİ KALP DURMALARI

'ın haberine göre ise önceki araştırmalar, ani kalp durması geçiren gençlerin yaklaşık beşte birinin düzenli olarak enerji içecekleri kullandığını ortaya koydu.

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ETİKETLER
#Enerji İçecekleri
#Wall Street Journal
#Amerikan Kalp Derneği
#Abd Fda
#Dr John Higgins
#Sağlık
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