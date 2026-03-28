Sadece pişik için kullanıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz! Bebek pudrasını bir de böyle kullanmayı deneyin

GİYSİLERDEKİ KABUS: İNATÇI YAĞ LEKELERİNİ SÜNGER GİBİ EMMESİ

En sevdiğiniz gömleğinizi veya ipek bluzunuzu giydiğiniz o harika akşam yemeğinde, yakanıza damlayan tek bir damla zeytinyağı veya salata sosu tüm gününüzü mahvedebilir. Çoğu insan panikle lekeyi suyla veya ıslak mendille silmeye çalışır; ancak su ve yağ birbirine karışmadığı için bu hareket lekeyi sadece kumaşın daha da derinlerine iter.

İşte bu noktada imdadınıza bebek pudrası yetişir. Lekenin üzerine hemen bol miktarda bebek pudrası dökün ve parmağınızla hafifçe bastırarak tozun kumaşa yerleşmesini sağlayın. Bebek pudrasının ana maddesi olan talk veya mısır nişastası, olağanüstü bir emici güce sahiptir. Pudrayı lekenin üzerinde yaklaşık 15-20 dakika beklettiğinizde, pudra kumaşın dokularına sızan sıvı yağı adeta güçlü bir sünger gibi yukarı doğru çeker ve kendi içine hapseder. Süre dolduğunda pudrayı temiz bir fırçayla nazikçe silkeleyin. Lekenin büyük ölçüde veya tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Kalan ufak izleri de makinede normal yıkamayla tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.