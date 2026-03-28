Sadece pişik için kullanıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz! Bebek pudrasını bir de böyle kullanmayı deneyin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bebeklerin o hassas cildini korumak için tasarlanan, banyolarımızın o mis kokulu ve masum beyaz tozu aslında evdeki en zorlu problemleri tek dokunuşla çözen gizli bir kahraman. Gündelik hayatın o hızlı telaşı içinde, market raflarından alıp dolabımıza koyduğumuz ve sadece tek bir amaca hizmet ettiğini düşündüğümüz bebek pudrası, doğru kullanıldığında pahalı temizlik malzemelerinden çok daha fazlasını sunuyor.
Belki şu an evinizin bir köşesinde masumca duran o beyaz şişe, aslında ayakkabı kokularından kördüğüm olmuş kolyelere kadar her derde deva bir formül taşıyor. İşte bebek pudrasını sadece bir kozmetik ürünü olmaktan çıkarıp, evinizin en büyük kurtarıcısı yapacak o inanılmaz sırlar.
En sevdiğiniz gömleğinizi veya ipek bluzunuzu giydiğiniz o harika akşam yemeğinde, yakanıza damlayan tek bir damla zeytinyağı veya salata sosu tüm gününüzü mahvedebilir. Çoğu insan panikle lekeyi suyla veya ıslak mendille silmeye çalışır; ancak su ve yağ birbirine karışmadığı için bu hareket lekeyi sadece kumaşın daha da derinlerine iter.
İşte bu noktada imdadınıza bebek pudrası yetişir. Lekenin üzerine hemen bol miktarda bebek pudrası dökün ve parmağınızla hafifçe bastırarak tozun kumaşa yerleşmesini sağlayın. Bebek pudrasının ana maddesi olan talk veya mısır nişastası, olağanüstü bir emici güce sahiptir. Pudrayı lekenin üzerinde yaklaşık 15-20 dakika beklettiğinizde, pudra kumaşın dokularına sızan sıvı yağı adeta güçlü bir sünger gibi yukarı doğru çeker ve kendi içine hapseder. Süre dolduğunda pudrayı temiz bir fırçayla nazikçe silkeleyin. Lekenin büyük ölçüde veya tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Kalan ufak izleri de makinede normal yıkamayla tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.
Özellikle eski evlerde veya laminat parkelerin esneme yaptığı zeminlerde, gece su içmek için kalktığınızda bastığınız her tahtanın çıkardığı o tiz gıcırtı sesi inanılmaz sinir bozucudur. Evdeki herkesi uyandıran bu sesin temel nedeni, ahşap plakaların zamanla kuruyup birbirine sürtünmesidir.
Bu sorunu çözmek için ustaları çağırıp parkeleri söktürmenize hiç gerek yok. Gıcırdayan bölgeyi tespit edin ve o tahtaların birleşim yerlerine (aralardaki ince çizgilere) bolca bebek pudrası dökün. Ardından temiz ve kuru bir fırça veya süpürge yardımıyla, pudrayı o ince çatlakların içine doğru iyice yedirin. Bebek pudrası, ahşap arasına girdiğinde kuru bir "yağlayıcı" (kaydırıcı) görevi görür. Tahtalar esneyip birbirine temas ettiğinde artık sürtünme yaşanmaz, pudranın o ipeksi dokusu sayesinde sessizce birbirlerinin üzerinden kayarlar. O sinir bozucu gıcırtı sesi anında kesilir ve uykularınız bölünmez.
Kadınların daha dolgun, uzun ve hacimli kirpiklere sahip olmak için harcadığı bütçe ve zaman devasa boyutlardadır. Takma kirpiklerle uğraşmak veya kat kat sürüldüğünde topaklanan o pahalı maskaralara servet ödemek yerine, profesyonel makyaj artistlerinin kulislerde yıllardır uyguladığı o muazzam bir sırrı kullanabilirsiniz.
Göz makyajınızı yaparken kirpiklerinize her zamanki maskaranızdan sadece tek bir kat, incecik sürün. Maskara henüz ıslakken, bir kulak çubuğunu bebek pudrasına batırın ve bu çubuğu ıslak kirpiklerinizin üzerinde, tıpkı rimel sürer gibi nazikçe gezdirin. Pudra zerreleri, ıslak maskaraya yapışarak her bir kirpik telinizin etrafında görünmez ve kalın bir astar katmanı oluşturur. Kirpikleriniz pudrayla kaplanıp hafifçe beyazladıktan sonra, maskaranızın ikinci katını bu pudranın üzerine uygulayın. Sonuç kesinlikle inanılmazdır! Bebek pudrası, maskarayı tutan bir iskelet görevi görür ve kirpiklerinizin kendi hacminin üç katı daha dolgun, uzun ve kıvrık durmasını sağlar. Sadece saniyeler süren bu ufak dokunuş, gözlerinizde kusursuz bir takma kirpik etkisi ortaya çıkarır.
Mücevher kutunuzu açtığınızda, o çok sevdiğiniz ince altın kolyenizin veya gümüş zincirinizin kendi içinde kördüğüm olduğunu görmek büyük bir hayal kırıklığıdır. İğne ucuyla saatlerce uğraşmak, zinciri çekiştirmek veya tırnaklarınızla o ince halkaları ayırmaya çalışmak, genellikle kolyenin kopmasıyla sonuçlanır.
Metal halkalar birbirine kenetlendiğinde, aralarındaki mekanik sürtünme düğümü daha da sıkılaştırır. Kördüğüm olmuş kolyenizi düz bir zemine koyun ve tam düğümün üzerine bolca bebek pudrası serpin. Düğümü başparmağınız ve işaret parmağınızın arasında hafifçe, hiç güç uygulamadan ovalayın. Pudra, metal halkaların arasındaki mikroskobik boşluklara dolarak o inatçı sürtünmeyi sıfıra indirir. Metal zincirler aniden sıvılaşmış gibi kayganlaşır ve siz hafifçe dokunduğunuzda o açılmaz sandığınız kördüğüm saniyeler içinde kendiliğinden çözülüverir. İşlem bittikten sonra kolyenizi ılık suyla durulayıp takabilirsiniz.
Özellikle yaz aylarında mutfak tezgahlarını, balkon kapılarını veya pencerelerin kenarlarını istila eden karıncalar büyük bir sorundur. Çözüm olarak satılan zehirli kimyasal spreyleri evin içine, hele ki çocukların veya evcil hayvanların dolaştığı zeminlere sıkmak son derece tehlikelidir.
Doğanın kendi kurallarını kullanarak bu istilayı durdurabilirsiniz. Karıncalar, yollarını bulmak için yere bıraktıkları kimyasal koku izlerini (feromonları) takip ederler ve karınlarından nefes alırlar. Karıncaların eve giriş yaptığı çatlakların önüne, kapı eşiklerine veya mutfak tezgahının dip köşelerine bebek pudrasıyla ince bir çizgi çekin. Karıncalar bu pudra bariyerini asla geçmezler. Çünkü pudra, hem onların koku izlerini tamamen silip yönlerini kaybetmelerine neden olur hem de ince toz yapısı solunum sistemlerini rahatsız eder. Pudra çizgisini gördükleri an yönlerini değiştirip evinizden uzaklaşırlar. Kimyasal kullanmadan uygulayacağınız en masum ve en etkili böcek kovucudur.
Bütün gün ayağınızda kalan spor ayakkabılar, botlar veya deri ayakkabılar, içlerinde kapalı kalan ısı ve ter yüzünden bakteriler için mükemmel bir kuluçka merkezine dönüşür. Ayakkabıyı çıkardığınızda etrafa yayılan o ağır koku, bu bakterilerin hızla ürediğinin en net kanıtıdır.
Ayakkabılarınızı yıkamak her zaman mümkün olmaz ve onları kurutmak günler sürer. Bunun yerine, akşam ayakkabılarınızı çıkardıktan sonra içlerine bol miktarda bebek pudrası dökün ve pudranın burun kısmına kadar ulaşması için ayakkabıyı hafifçe sallayın. Gece boyunca içeride bekleyen pudra, ayakkabının içindeki tüm nemi ve teri köküne kadar emer. Susuz kalan ve pudranın o temiz kokusuyla kaplanan ortamda kötü koku üreten bakteriler yaşayamaz. Sabah evden çıkmadan önce ayakkabıyı ters çevirip fazla pudrayı silkeleyin. Ayakkabılarınızı giydiğinizde sanki yeni yıkanmış gibi kupkuru ve mis gibi koktuklarını fark edeceksiniz.