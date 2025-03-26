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 | Banu İriç

Sağlık Bakanı duyurdu: Aile hekimleri daha fazla ilacı reçete edebilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliğinde vatandaşın işini kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri duyurdu. Artık aile hekimleri daha fazla ilacı reçete edebilecek, ilaç raporu süreçleri hızlanacak ve uzman sırası bekleme zorunluluğu azalacak. Yapılan düzenlemeyle, sağlık hizmetlerine erişimin daha hızlı ve pratik hale getirilmesi hedefleniyor.

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Sağlık Bakanı duyurdu: Aile hekimleri daha fazla ilacı reçete edebilecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 01:16
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 01:16

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde aile hekimliğinin önemine dikkat çekerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak yeni adımlar atıldığını duyurdu.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçların sayısı artırıldı. Ayrıca, aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Bu sayede birçok hastalık için ilaç raporu ve reçete işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde yapılabilecek.

Bakan Memişoğlu, “Bizler, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nın inşasında koruyucu hekimliği kritik bir noktaya konumlandırıyor; adımlarımızı birinci basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirme hedefiyle atıyoruz. Aile hekimlerimizin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşünüyoruz. Hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE DÜZENLEME

Bu kapsamda uzun süredir yürütülen çalışmaların sonucu olarak, Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte sağlık hizmetlerinde vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlanacak.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

-Aile hekimlerinin reçete edebileceği ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı. Bu sayede, kronik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar için artık uzman hekim sırası beklemeye gerek kalmayacak.

-Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Bu değişiklikle, bazı kan sulandırıcılar, çölyak hastaları için kullanılan gıdalar, alerji ilaçları, lipid düşürücü ilaçlar gibi pek çok ürün için rapor yenilemeleri doğrudan aile hekimliklerinde yapılabilecek.

-Aynı şekilde, bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler gibi ilaçlar için belirli sürelerde raporsuz reçete yazılabilecek.

- Kronik hastalıklara yönelik ilaç raporlarının yenileme süreleri uzatıldı.

https://x.com/drmemisoglu/status/1904644252766003329

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, “Gayemiz el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için aile sağlığı merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e verdikleri destek için teşekkür eden Memişoğlu, yapılan düzenlemenin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

ETİKETLER
#sağlık bakanı
#aile hekimliği
#sağlık hizmetleri
#Sağlıklı Türkiye Yüzyılı
#İlaç Reçete
#İlaç Raporu
#Aile Sağlığı Merkezleri
#Sağlık Reformu
#Sağlık
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