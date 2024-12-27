Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu acı gerçeği açıkladı: Toplumunun yüzde 65'i kilolu, 3'te 1'i sigara kullanıyor!

27 Aralık 2024 20:52 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 21:04

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk toplumunun yüzde 65'inin kilolu ve 3'te 1'inin de sigara kullandığını söyledi. Rahim kanseriyle ilgili bütün aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz taramalar yapıldığını belirten Memişoğlu, “Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yaygın ve ücretsiz bu taramalar yapılmıyor” dedi...

Sağlık Bakanı​ Kemal Memişoğlu​, Kırklareli​'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Memişoğlu, ve beraberindekiler Sağlık Yerleşkesi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta büyük bir dönüşüm, gelişim ve dünyaya örnek olacak şekilde sağlık hizmetlerini sunabilir hale geldiğini söyledi.

Memişoğlu, Türkiye'de her bir vatandaşın senede 11.4 kez sağlık hizmetlerinden yararlandığını ifade ederek 2002 senesinde sadece iki kez olduğunu hatırlattı. Bakan Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini verdiklerini belirterek, “Dünyanın en yaygın, her yerde olan, en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu konuda alçak gönüllü olmayız. Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetlerini veriyoruz. Bunun ispatını hem kovidde hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK TOPLUMUNUN YÜZDE 65'İ KİLOLU, 3'TE 1'İ SİGARA KULLANIYOR"

Bağımlığına değinen Memişoğlu, Türk toplumunun yüzde 65'i kilolu, 3'te 1'i sigara kullandığını aktardı. Memişoğlu, diğer ülkelere göre kansere karşı Türkiye'nin daha çok yaygın ve ücretsiz tarama yaptığını ifade ederek “Kanserden korkmayın, kanseri yakalamak bizim için önemli. Erken yakaladığın zaman kanser tedavisi var. İşte burada aile hekimliklerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde biz rahim kanserinden göğüs kanserine, bağırsak kanserine kadar hepsini ücretsiz tarayıp, bunların daha erken safhadayken yakalanmasını sağlıyoruz. Bugün mamografi var KETEM'lerimizde. Belli yaş üzerindeki, 45 yaş üzerindeki bayanlarımıza ücretsiz mamografi çekiyoruz. 50 yaşın üzerindeki bütün erkeklere ve kadınlara tarama yaparak bağırsak kanserinin erken safhada olup olmadığını tespit ediyoruz. Bugün rahim kanseriyle ilgili bütün aile sağlığı merkezlerimize ücretsiz taramalar yapıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yaygın ve ücretsiz bu taramalar yapılmıyor” dedi.

AİLE HEKİMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Aile hekimlerindeki yeni yapılanmaya anlatan Memişoğlu, “Aile hekimliklerinin daha etkin olmasını sağlıyoruz. Bugün her bir ailenizin aile hekiminin hastanelere yüzde 10 randevu alma kontenjanı var. Gittiğiniz zaman eğer aile hekimi uygun görüyorsa sizi hastaneden randevu alıp gönderebilecek halde. İnşallah ocak ayından itibaren de gerektiği zaman hastaneden dahil veya hastanedeki doktorla karşılıklı elektronik sistemde haberleşebilir hale getiriyoruz.” diye konuştu.

Açılışta, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut konuşma yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Memişoğlu ve beraberindekiler Sağlık Yerleşkesi gezdi. Daha sonra Memişoğlu ve beraberindekiler Gençlik Merkezinde öğrencileri ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, sonrasında AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı ile Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.



