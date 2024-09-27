Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan salgın uyarısı! Ekim ve kasım aylarına dikkat çekti

27 Eylül 2024 13:46 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:47

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu söyledi. Olası bir salgına karşı mesajlar veren Bakan Memişoğlu, hastalıktan korunmak için dikkat çeken önerilerde bulundu.

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Türkiye​, mevsim geçişi olarak adlandırılan günlerden geçerken hastaneler özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarına yönelik şikayetlerle başvuru yapan hastalarla dolup taşıyor. Vatandaşların bu hastalıklara karşı yeterli önlemlerini almaması da salgın riskini beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

Bakan Memişoğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Yozgat'ta valilik ziyareti sonrası basın mensuplarının karşısına çıktı. Dünyada sağlık hizmetini iyi sunan sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Memişoğlu, buna karşın topluma sağlığının kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını, bedenini korumasını önerdiğini söyledi.

HİJYEN​ VE İZOLASYON ÖNERİSİ

Vatandaşlara bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye Eden Memişoğlu "Özellikle, ekim, kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için vatandaşlara, hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz" dedi.