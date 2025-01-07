Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1616 hekimin ataması yapıldı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:44
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 1616 yeni hekimin atamasının yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 1616 yeni hekimin atandığını duyurdu. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com