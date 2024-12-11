Sağlık Bakanı Memişoğlu "Müjde vermek istiyorum" diyerek duyurdu

11 Aralık 2024 23:19 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 00:57

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılarak vatandaşlara müjde verdi. 2025 yılında 1000 yeni merkez daha kurulacağı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı 2025​ yılı bütçelerinin görüşmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu​ aile hekimlikleri için vatandaşlara yeni müjde verdi. Memişoğlu detayları şu şekilde açıkladı:

"Vatandaşlarımıza ve sağlık ailemize Yeni bir müjde vermek istiyorum 2025 yılında 1000 yeni aile sağlığı merkezi açacağız. Mahalle kültürünü yaşatacak ve kurumsal kimliği yansıtacak çok güzel projeleri hazırladık yeni yılla birlikte bunları hızla inşa edeceğiz."

"AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞ VE TEŞVİKLERİNDE KESİNTİYE GİTMEDİK"

Vatandaşların sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimliği​ olmasını istediklerini bu nedenle sağlık sistemi içinde aile hekimliğinin daha işlevsel hale getirilmesi için çalıştıklarını belirten Memişoğlu, yeni yönetmelikle bunu hedeflediklerini ifade etti.

Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bakmayın siz birilerinin, 'aile hekimi bundan sonra ilaç yazamayacak, vatandaş hastaneye giderse aile hekiminin maaşı kesilecek' gibi yalan yanlış iddialarına. Bir kere şunu açıkça ifade edeyim. Biz, görevinin sorumluluklarını yerine getiren aile hekimlerinin mevcutta sahip olduğu maaş ve teşvik ödemelerinde hiçbir surette kesintiye gitmedik ve de gitmeyeceğiz. Tam aksine yeni ilave teşvik mekanizmaları getirdik. Aile hekimlerimize verdiğimiz teşvik ödemelerini 3 kat artırdık. 14 bin 800 liradan 44 bin 600 liraya çıkarttık."

Görüşmelerde yenidoğan çetesi hakkında da bilgi veren Memişoğlu ve muhalefet vekilleri arasında bir süre gerginlik yaşandı.