Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan aile hekimlerine çağrı: "Toplumun bilmesi lazım"

03 Aralık 2024 19:05 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 19:20

Aile hekimliğine getirilen ve tartışma koparan düzenlemeler sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Doktorların çalışma sistemi, ilaç yazılma sınırı gibi düzenlemeleri kapsayan sistemin kamuoyunda yankı bulması sonrası aile hekimleri iş bırakma eylemleri başlatmıştı. Bakan yapılan düzenlemelerin önemine dikkat çekerek topluma ve doktorlara seslendi.

Aile hekimleri çalışma sisteminde değişikliğe yol açan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" protesto etmek için greve gitti. Yeni getirilen sistemle Sağlık Bakanlığının gereksiz doktora başvurma ve ilaç yazdırmayı kontrol altına almaya çalıştığı biliniyor. Aile hekimlerinin bu konudaki tepkisi sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi.

3-4 AY İÇİNDE SONUÇLARI GÖRECEĞİZ

Isparta'da Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Memişoğlu hekimlere hitap ederek yapılan düzenlemeler için konuştu. Memişoğlu, "Mevzuatı çıkardık, 3-4 ay içinde sonuçlarını göreceğiz. Şu an bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Doktorlar zekidir, pratik çözümler bulur. İnşallah hep birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BİLMESİ LAZIM"

Ayrıca, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri entegrasyonuna vurgu yapan Memişoğlu, "Hastalarımıza daha kolay randevu alabilecekleri bir sistem sunuyoruz. Aile hekimliği, vatandaşlarımızın güvenebileceği, danışacakları bir sağlık rehberi olmalı. Toplumun, aile hekimlerinin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri gerektiğini bilmesi lazım" dedi.

Memişoğlu, buradaki hekimlere yaptığı konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevzuatı çıkarttık. 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır. Ama şu anda biz bunu uygulayacağız. İncelesinler, görsünler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edecekler. Doktor adam zeki adamdır, pratik adamdır. İnşallah hep beraber üstesinden geleceğiz. Aynı zamanda 1. basamak, 2. basamak entegrasyonu yapmaya çalışıyoruz. Hastamıza gerekli zaman randevu alabilir hale getiriyoruz. Ama topluma da şunu ifade edeyim, aile hekimliği, kendilerinin danışacağı bir aileden bir hekim. Onun dediklerine göre hareket etmeleri gerektiğini toplumun bilmesi lazım."

"GEREKSİZ İLAÇ VE TEDAVİ TALEP EDİLMEMELİ"

Aile hekimlerinin, hastalanmadan sağlığın korunacağını bilen, insanların sağlıklı kalması için uğraşan en önemli hekim olduğunu belirten Memişoğlu, topluma gereksiz ilacın, gereksiz tedavinin talep edilmemesi gerektiği mesajının verilmesine işaret etti.

Memişoğlu, "Hastalandıkları zaman 2. basamaklar, 3. basamaklar çok iyi. Ben size çok güveniyorum, aile hekimlerine. Onun için sizlerden de destek istiyoruz. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.