Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan çocuklara çağrı: 'Bakan Bey görevlendirdi diyeceksiniz'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yetişkinlerin sağlığa zarar veren alışkanlıklarını düzeltmeleri için çocuklara çağrı yaptı. Çocukların herkesi uyarmasını isteyen Memişoğlu "Bakan Bey görevlendirdi ben artık Sağlık Elçisiyim" diyeceksiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çocukları "Sağlık Elçisi" olmaya çağırdı. Bolu'daki ziyaretlerinde Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çocuklarla buluşan Memişoğlu çocuklardan söz aldı.

Bakan Memişoğlu çocuklarla sahbetinde "Ellerinizi yıkayacaksınız, yemekten önce ve sonra söz mü? Sigara içenlere, 'sigara sağlığa zararlıdır, beni Bakan Bey görevlendirdi, ben artık Sağlık Elçisiyim, lütfen sigarayı kendi sağlığınız için bırakır mısınız' diyeceksiniz." dedi.