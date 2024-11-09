Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Aile hekimleri artık ilaç yazamayacak mı?

09 Kasım 2024 17:54 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 18:16

Sağlık Bakanlığının aile hekimleri konusunda yeni düzenlemeye gitmesi sonrası artık doktorların ilaç yazamayacağı iddiası gündeme gelmişti. Bakan Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliği konusundaki tartışmalara açıklık getirdi. İşte detaylar...

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Aile hekimliğinde yeni düzenleme tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı gruplar artık aile hekimlerinin hastalara gerekli ilaçları yazamayacağını öne sürmüş ve protestolar başlamıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, reçete yazma özgürlüğüne kısıtlama gelip gelmediği konusuna değindi.

"REÇETE YAZMA ÖZGÜRLÜĞÜ ORTADAN KALKMIYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da yaptığı ziyaretlerde valilik binasında açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin koruyucu hekimlik olduğunu vurgulayan Memişoğlu, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmediklerini söyledi.

Hastalık öncesi önleme programını önemsediklerini belirten Memişoğlu, "Daha çarpıcı ifade etmek gerekirse biz hastalık bakanlığı değil Sağlık Bakanlığıyız. Her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor." dedi.

Memişoğlu "Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor" dedi.

"AKILLI İLAÇ UYGULAMASI DEVREDE"

Dezenformasyon, algı yönetimine karşı dikkatli olunmasını isteyen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün doğru ilaç, etkin ilaç, uygun ilaç kullanma konusunda toplumsal olarak akıllı ilaç uygulamalarını, akılcı laboratuvar uygulamalarını teşvik etmemiz gerekir. Sağlık sisteminde esasen sadece sağlıkçıların değil bütün toplumun buna katkı vermesi gerekiyor. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de herkesin evinde hemen hemen evinde kullanılmamış veya yarısı kullanılmış ya da miladi olmuş birçok ilaç var. Bu ne demektir? Bunların akıllı şekilde yazılmadığını veya bu şekilde kullanılmadığını gösterir. Bu aynı zamanda hastalıkların direncinin artmasına ve uzun süre daha ilaçlarla tedavi edilmesini gerektirir."

"HEKİMİN YAZDIĞI İLAÇLARA GÜVENİN"

Bakan Memişoğlu, aile hekimliği yönetmeliğinde değer bazlı sistemi, iyi aile hekimliğinin korunmasını teşvik ve daha çok kazanç elde etmesini teşvik etmek istediklerini ifade etti.

İnsanlara hekimlere güvenmeleri çağrısında bulunan Memişoğlu, "Başkasının, komşunun onun bunun dediği ilaçlarla veya tedavi yöntemleriyle değil hekiminize güvenerek, o hekimin yazdığı ilaçlara ve önerilerine dikkat ederek sağlığımızı koruyabiliriz veya sürdürülebilir hale getiririz, hastalığımızı iyileştiririz. Onun için hekimlerimize güveniyoruz, aile hekimlerimiz başta olmak üzere. Bu konuda daha etkin, daha iyi sağlık hizmeti vermek için çabalıyoruz." diye konuştu.