Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi davası öncesi dikkat çeken açıklama

17 Kasım 2024 17:56 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:58

Çok sayıda bebeği ölüme götüren ve sakat bırakan tedaviler uygulayan yenidoğan çetesi yarın hakim karşısına çıkacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Dünya Prematüre Günü'ne özel yaptığı açıklamalarında bu tür çetelerle mücadele ettiklerine dikkat çekti.

Yenidoğan çetesinin yargılanması yarın başlıyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen doktor Fırat Sarı'nın aralarında olduğu 47 sanık savunma yapacak.

Dünya Prematüre Günü'nde yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bu insanların bırakın sağlıkçı olmayı insani değerlerinden bir şey almadıklarını biliyoruz. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi. Memişoğlu, 2023'te 958 bin doğumdan 123 bininin 37 haftanın altında prematüre olduğunu aktararak, yüzde 95 olan prematüre yaşatma oranlarının dünya standartlarının üstünde olduğunu söyledi.

"İNSANİ DUYGULARDAN NASİP ALMAMIŞ İNSANLAR"

Memişoğlu, son zamanlarda yenidoğanla ilgili üzüntü verici olaylar yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her meslek grubunda maalesef insani duygularından nasip almamış insanlar çıkabilir. Sağlık çalışanları arasında da bu çok az da olsa çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, yanlış insanları ayıklamak. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları olarak buna, 'yenidoğan çetesi' demiyoruz. Buna, 'insanlıktan nasibini almamış çeteler' diyoruz. Bunlara 'çürük elma operasyonları' diyoruz. Çünkü bu insanların bırakın sağlıkçı olmayı insani değerlerinden bir şey almadıklarını biliyoruz. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yolda bu kadar iyi, geniş sağlık hizmeti sunan, bu kadar iyi sağlık çalışanı olan toplumunu sağlıklı kılmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın yüzde yüzüne yakın insanını, bu tür çürük elmalarla birleştirmeyi veya eşleştirmeyi kabul etmiyoruz."

Toplumun sağlık sistemine, sağlık çalışanına sahip çıkması ve el üstüne tutması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Çünkü biz, sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden biriyiz. Bunu engelleyecek veya karalayacak hiçbir olaya tahammül gösteremeyiz." dedi.

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç da dünyada her 10 bebekten birinin prematüre doğduğunu, bunun çok büyük bir rakam olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra "Dünya Prematüre Günü" etkinliğine katılan aileler ve çocuklarla bir araya geldi.