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Sağlık
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 | Onur Kaya

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde artışa geçen kene vakalarında önceki yıllara kıyasla anormallik olmadığını söyledi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı ile ilgili 2 ilde çalışma yaptıklarını belirten Bakan Memişoğlu, HPV aşısıyla ilgili de müjdeyi duyurdu. Memişoğlu HPV aşısının ücretsiz dağıtılacağı tarihi açıkladı. Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atama takvimini de duyurdu.

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Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 01:27
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 02:15

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Memişoğlu, aşı çalışmalarıyla ilgili takvimi açıkladı. HPV aşısı için müjdeyi veren Memişoğlu; KKKA, kuduz ve maymun çiçeği aşısı ile ilgili de takvimi açıkladı. Bakan Memişoğlu ayrıca sağlık personeli ataması için de tarih verdi.

SAĞLIK SİSTEMİ OLASI DEPREME HAZIR MI?

Olası depremlere karşı sağlık sistemindeki hazırlıklara ilişkin Memişoğlu, Türkiye'nin bu tür afetlerde çabuk reaksiyon verebilen ve organize olabilen bir ülke olduğunu vurguladı.

Memişoğlu depremin Türkiye'nin gerçeği olduğuna işaret ederek, sağlık sisteminin bu konudaki yeterliliğini hem 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem de Kovid-19 salgınıyla mücadelede dünyaya ispatladığının altını çizdi.

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

Sağlık sisteminin tüm olası deprem ve afetlere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Depremin planlamasını ve depremde nasıl hareket edeceğimizi deprem öncesinde personelimize ve sağlık çalışanlarına öğretiyoruz. Ne yapacağını bilen bir sağlık sistemi oluşturduk. İstanbul'da 12 tane izolatörlü hastanemiz var, 24 saat çalıştıkları için de depremde bizim ana üslerimiz olacaklar. Sağlık sistemi, bu ana omurga üzerinde ilk 24 saat kendi kendine yetebilecek durumda. Ancak öncesinde de toplumun buna hazır olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

TÜRK HALKININ YÜZDE 27'Sİ OBEZ

Bakan Memişoğlu, obeziteyle mücadele kapsamında başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ayında 3 milyon kişinin gönüllülük esasına göre kilo ve boy ölçümlerinin yapıldığını, temmuzda ise bu rakamı 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, şu bilgileri verdi:

"Toplumumuzun kilo ve obezite sorunu var. Şu ana kadar 3 milyon insanı tarttık veya boyunu ölçtük, yüzde 35'i fazla kilolu. Biz şu anda kilo anlamında dünyanın en üst seviyesindeyiz. Yüzde 27'si obez. Toplam yüzde 52-55 bandında insanlarımız istediğimiz kiloda değil."

"TOPLUMUN 3'TE 1'İ SİGARA İÇİYOR"

Memişoğlu, obezitenin hayatın bir döneminde farklı hastalıklara yol açabileceğinin altını çizerek, "Kalp ve eklem hastalıkları ve tansiyon, bunların hepsi kiloyla bağlantılı. Sadece obeziteyle ilgili değil, sigarayla ilgili de sorunumuz var. Bugün toplumun üçte biri maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Kilo, sigara bağımlılığı, hareketsizlik bizim toplumumuzun riskleri olarak görüyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

RANDEVU SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yapılan düzenlemelerle birlikte bekleme oranlarının da düşürüldüğünü ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2024'te bir milyar 24 bin kez sağlık sisteminden yararlanmış. Yani her vatandaş 12,5 kez sağlık sistemine gitmiş. OECD ortalaması 6.2. Her vatandaşımıza Avrupa'nın iki katı kadar sağlık hizmeti sunmuşuz. Randevu sorunumuz neden oluyor diye baktık. Bilişim alt yapımızda bunlarla ilgili büyük bir çalışma sergilendi. Aile hekimliğini kuvvetlendirdik. Hastaneye gitmeden çözülecek problemleri, ilaçları ve raporları da orada yazdırarak büyük rahatlama sağladık. Yüzde 80 oranında randevu bekleyen hasta oranını azalttık. MHRS'yi rahatlattık."

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

Bakan Memişoğlu, kanser ilaçlarını Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden üreteceklerini belirterek, TÜSEB ile yapılan çalışmaları teşvik, finanse ve koordine ettiklerini bildirdi.

Aşı üretimi konusuna da değinen Memişoğlu, Türkiye'nin 13 aşıyı vatandaşlara ücretsiz ulaştıran bir sistem kurduğunu aktardı. Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

HPV AŞISI İÇİN MÜJDE! TARİH BELLİ OLDU

"2026'da kuduz aşısını antijenle beraber üretebilir hale geleceğiz. Diğer aşıları da çok kısa zamanda Türkiye'de üretebilir hale gelmiş olacağız. Kendi aşılarımızı biz yapacağız. Başka bir müjde de vermek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle HPV dediğimiz virüsle ilgili spekülasyonlar oluyor, onunla ilgili biz de bir çalışma yaptık. Bunun esasında 200 tipi var, farklı varyasyonları var. Esas kanser yapma riski olan özellikle rahim kanseri riski olan iki tane suşu var. Bunlarla ilgili de aşı programını başlatacağız 2025'in sonunda, 13 yaşındaki bütün çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz, 15 yaşın üzerindekileri de isteyenlerin aşılarını yapacak hale geleceğiz. Bunu speküle ediyorlar. HPV'yi tarıyoruz şu anda, SMA'yı da tarıyoruz. HPV aşısını, 2025 sonu itibarıyla insanlarımıza ücretsiz, özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız."

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

https://x.com/saglikbakanligi/status/1933257947733266509

SAĞLIK PERSONELİ ATAMA TAKVİMİ

"Sağlık personeli atamasına ilişkin herhangi takvim planlanıyor mu?" sorusuna Memişoğlu, yeni açılacak hastanelere ve emekli olan personelin durumuna göre kadro tespiti yaptıkları yanıtını verdi. Memişoğlu, bu kapsamda 37 bin kadro tahsis edildiğini ve bunlardan 19 binini ilan ettiklerini anımsatarak, "Geri kalan 18 bin kadroyu eylül-ekim ayında ilan edeceğiz. Onlar da birkaç ay içinde kamudaki sağlık ordumuza katılacaklar." diye konuştu.

"KENE VAKALARINDA ANORMALLİK YOK"

Bakan Memişoğlu, kene vakalarına karşı Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmaları da anlattı. Bu konuda bilim kurulu çerçevesinde hareket ettiklerini bildiren Memişoğlu, "Her kene ısırığını ve Kırım Kongo ile ilgili bilgileri topluyoruz, takip ediyoruz. Şu anda geçmiş yıllara göre ilave veya ekstra fazlalığımız veya ölüm oranımız yok." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

Memişoğlu, Bakanlık olarak kene konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

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KKKA VE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ AŞISI İÇİN ÇALIŞMA

"Türkiye, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili aşı konusunda dünyada ilk aşısını üretebilecek öncü ülkelerden bir tanesi olacak. Hem Kayseri'de hem İstanbul'da büyük çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda 'mpox' dediğimiz maymun virüsüyle ilgili aşı çalışmamız var, onu da ifade edeyim."

Sağlık Bakanı'ndan kene açıklaması! Aşı ve sağlık personeli ataması için tarih verdi

YOĞUN BAKIMLARA ONLINE TAKİP ZORUNLULUĞU

"Yenidoğan çetesi gibi olayların önlemesi için hangi denetim mekanizmalarını güçlendirdiniz?" sorusuna ilişkin Memişoğlu, 21 bilimsel kurul oluşturduklarını, denetim yaptıklarını söyledi. Bakan Memişoğlu, yoğun bakımların online olarak takip edilmesine yönelik zorunluluk getirdiklerine de dikkati çekti.​​​​​​​

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#Sağlık
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