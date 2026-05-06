Sağlık
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Sağlık Bakanlığı 128. dönem DHY kura sonuçları isim listesi 2026! Sağlık Bakanlığı 128.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura sonuçları açıklandı mı?

DHY 128. dönem kura çekimi kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugün saat 10.00’da noter huzurunda canlı yayında kura çekimi tamamlandı. DHY 128. dönem kura sonuçları sorgulama işlemleri yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan duyuruda uzman tabip isim listesi, pratisyen tabip isim listesi, münhal kadrolar ve yerleşenler listesi paylaşıldı. Peki 128. Dönem DHY kura sonuçları 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, DHY 128. dönem kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

DHY kura sonuçları isim listeleri yayımlandı. Eş ve sağlık mazereti başvuruları 6 Nisan tarihine kadar tamamlanırken beklenen kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığının resmi Youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında sonuçları takip edemeyenler ise isim listelerine odaklandı. 128. dönem DHY kura sonuçları sorgulama ekranında yerleştirilen birimin adı, unvan-branş, ad-soyad gibi bilgiler yer aldı. DHY kura sonuçlarına göre yerleştirilen adaylar, gerekli bilgileri ve teslim etmesi gereken belgeleri yerleştirildikleri kurumlar aracılığıyla öğrenebilir. Peki Sağlık Bakanlığı 128. dönem DHY kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte, DHY 128. dönem kura sonucu sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı tarafından 128. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları isim listeleri yayımlandı.
Eş ve sağlık mazereti başvuruları 6 Nisan'a kadar tamamlandı.
Sağlık Bakanlığının resmi Youtube hesabı üzerinden canlı yayında kura çekimi gerçekleştirildi.
İsim listeleri, yerleştirilen adayların birim adı, unvan-branş ve ad-soyad gibi bilgileri içeriyor.
Yerleştirilen adaylar, gerekli bilgileri ve teslim etmesi gereken belgeleri ilgili kurumlar aracılığıyla öğrenebilir.
Adayların mal bildirim formu, vesikalık fotoğraf, askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, adli sicil beyan dilekçesi ve sağlık raporu gibi belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.
SAĞLIK BAKANLIĞI 128. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün saat 10.00’da canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. Bakanlıktan yapılan resmi duyuruda isim listeleri yayımlandı. Yapılan açıklamada “ Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.” ifadeleri yer aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 128. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

DHY 128. dönem kura sonuçları canlı yayında belli oldu. Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlandı. Kura sonuçlarına aşağıdaki sorgulama ekranından doğrudan gidebilirsiniz.

Uzman Tabip İsim Listesi İçin Tıklayınız

Pratisyen Tabip İsim Listesi İçin Tıklayınız

128. DHY KURA SONUÇLARIYLA YERLEŞEN ADAYLAR DİKKAT

Sağlık Bakanlığı tarafından 128. dönem DHY kura sonuçlarına göre yerleştirilen adayların belirlenen süre içerisinde kendisinden talep edilen belgeleri tamamlayarak, ilgili kuruma teslim etmesi gerekiyor.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre mal bildirim formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, adli sicil beyan dilekçesi, sağlık raporu gibi belgeleri teslim edecek.

Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları
belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

