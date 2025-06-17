Sağlık Bakanlığı duyurdu! Kamu hastanesinde haksız kazanç soruşturmasında 6 gözaltı

Sağlık Bakanlığı bir kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla ilgili bir açıklama paylaştı. Paylaşımda konuyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç sağlandığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmanın önemli bir aşamaya geldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

https://x.com/saglikbakanligi/status/1934867113610551490